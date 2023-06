Keren! Putri Ariani Dapatkan ‘Golden Buzzer’ dari Simon Cowell di America's Got Talent, Sofia Vergara Terpukau

SINAR HARAPAN - PENYANYI berbakat sekaligus penulis lagu Indonesia Putri Ariani membuktikan musikalitasnya di ajang America's Got Talent, Selasa 6 Juni 2023.

Vokalis disabilitas perempuan berusia 17 tahun itu berada di belakang piano untuk menampilkan lagu miliknya sendiri dengan diiringi piano yang ia mainkan.

Terkesan dengan kehebatannya dalam menyanyi, Simon Cowell meminta agar Putri Ariani memainkan lagu lain.

Baca Juga: Penyanyi Pop Generasi Milenial Aaron Carter Tewas di Rumahnya, Sempat Posting Kata-kata Terakhir di Medsos

Simon Cowell meminta Putri Ariani untuk membawakan lagu kedua.

Putri Ariani memilih untuk meng-cover dari lagu Elton John “Sorry Seems to be the Hardest Word.”

Putri Ariani memukau penonton dengan penampilannya dengan suara yang jernih dan lirih.

Baca Juga: Wow, Penyanyi Rock Tina Turner Pemenang Grammy Hadir dalam Replika Boneka Barbie

Sofia Vergara, sebagai juri menyebutkan penampilannya membuatnya terpukau bahkan dan menyebutnya bagaikan malaikat.

Simon Cowell juga terpesona oleh bakat musik, kharisma, dan keinginan Putri Ariani untuk memasuki sekolah seni Julliard.

“Kamu memiliki suara yang luar biasa dan khas,” kata Simon Cowell.

Baca Juga: Penyanyi Legendaris 'Because of You', Keith Martin Meninggal Dunia

"Kamu memiliki semacam cahaya di dirimu," kata Simon Cowell lagi.

Simon Cowell akhirnya memutuskan menekan tombol Golden Buzzer.

Golden Buzzer menjamin Putri Ariani meluncur langsung ke pertunjukan America's Got Talent.