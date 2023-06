Tayang Hari Ini! ‘Transformers: Rise of the Beast’, Cek Sinopsis, Cast, dan Trailernya Sebelum ke Bioskop

SINAR HARAPAN - SETELAH sekian lama, akhirnya kelompok Autobots kini Kembali lagi memulai petualangannya melalui film “Transformers: Rise of the Beast”.



Akan tetapi, film “Transformers” kali ini tidak memiliki begitu banyak kaitan dengan film-film sebelumnya.

Sehingga, para penonton yang belum pernah menonton “Transformers” sebelumnya akan dengan mudah memahami alur cerita dari “Transformers: Rise of the Beast”.

Baca Juga: Netflix Tayangkan Animasi Resident Evil dan Transformers



Tak hanya kelompok Autobots pimpinan Optimus Prime yang berlaga dalam film kali ini.

Kelompok Maximals pimpinan Optimus Primal juga tampil.

Mereka adalah sekawanan robot berbentuk hewan yang juga bersembunyi di Bumi setelah planetnya diserang oleh Unicron.

Baca Juga: Sinopsis dan Bocoran 'The Guardians of The Galaxy Vol. 3', Cek Trailernya di Sini Sebelum Nonton di Bioskop!



Kisah dari film ini bermula pada tahun 1994, dimana seorang mantan prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Noah Diaz (diperankan oleh Anthony Ramos) berusaha melakukan yang terbaik untuk menghidupi keluarganya setelah dia kehilangan pekerjaannya.



Di tengah usahanya berusaha untuk bisa mendapatkan uang demi keluarganya, Noah pun tanpa sengaja berada di balik kemudi Autobot Mirage (disuarakan oleh Pete Davidson).

Noah akhirnya bertemu dengan kawanan Autobot lainnya, yakni Optimus Prime (disuarakan oleh Peter Cullen), Bumblebee dan Arcee (disuarakan oleh Liza Koshy).

Baca Juga: Jung-min dan Hyun Bin Bersatu Lawan Taliban dalam Film 'The Point Men', Simak Sinopsis Lengkap dan Trailernya



Noah mau tak mau harus bergabung bersama para Autobot untuk menyelamatkan dunia mereka dan juga Bumi.

Namun di sisi lain, di museum arkeologi di Pulau Ellis, seorang peneliti bernama Elena Wallace (diperankan Dominique Fishback) tanpa sadar memicu suar alien yang tersembunyi di dalam patung kuno.



Mengindahkan panggilan Elena dengan suarnya, Noah dan Autobots tiba tepat waktu saat Terrocon Scourge yang jahat (disuarakan oleh Peter Dinklage) menyerang museum tempat Elena bekerja.

Baca Juga: 'KKN di Desa Penari: Luwih Dowo, Luwih Medeni' Sajikan 40 Menit Adegan Baru! Simak Sinopsis dan Trailernya

Mereka pun kemudian bertempur untuk memperebutkan sebuah artefak yang mampu memanggil Unicorn (disuarakan oleh Colman Domingo) yang merupakan pelahap dunia.



Sayangnya para Autobots yang dibantu oleh Noah dan Elena gagal merebut artefak itu saat Terrocon berusaha mencurinya.

Di tengah perjalanan Autobots dan Elena serta Noah dalam merebut kembali artefak tersebut, mereka pun bertemu dengan sekelompok Maximals.

Baca Juga: Tanpa Chadwick Boseman, 'Black Panther Wakanda Forever' Tampilkan Kisah Epik, Simak Sinopsis dan Trailernya



Para Maximals ternyata memegang potongan lain dari artefak tersebut yang merupakan kunci untuk Autobots bisa pulang ke tempat asal mereka di Cybertron.

Namun jika Unicorn bisa menemukan potongan kunci itu, maka Cybertron dan Bumi akan musnah dilahap olehnya.

Seperti yang sudah dijelaskan, film “Transformers: Rise of the Beast” memiliki alur cerita baru.