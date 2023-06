Peter Gontha Apresiasi Bob James di 'BNI Java Jazz Festival 2023', Hadirkan Sejumlah Musisi Kawakan

SINAR HARAPAN - INISIATOR dan chairman Java Jazz Festival, Peter Gontha, memberikan apresiasi khusus bagi musisi, arranger, dan produser jazz kenamaan Amerika, Bob James.

Ini dilakukannya lewat sebuah sesi pertunjukan bertajuk "Tribute to Bob James" pada perhelatan The Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023 ke-18, Minggu.



Sesi tersebut menghadirkan beberapa karya terbaik milik sang musisi di antaranya "One Mint Julep", "Feel Like Making Love", "Between The Sheets", "Nautilus", "Since I Feel for You", "Angela", "The Closer I Get to You".

Baca Juga: Mantul, Java Jazz Festival Kembali Digelar! Siapa Line-up Pengisi Acara Tahun Ini? Simak Detailnya

Bob James sendiri juga turut menyumbangkan permainan jemari mengagumkan di atas tuts piano pada lagu "Westchester Lady" sebagai aksi pamungkas.



Sebelum membuka konser, Peter Gontha turut membagikan kisah perihal kegemarannya terhadap karya-karya Bob James, hingga akhirnya bisa menyaksikan langsung aksi sang pianis di atas panggung.

"Dulu, ada masa ketika saya pernah tidak memiliki uang untuk datang ke live-nya Bob James. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan hanya mendengarkan albumnya," kata Peter yang tampil dengan setelan jas dan mengenakan topi berwarna putih.

Baca Juga: The Temptations Jadi 'Headliner' Java Jazz Festival Hari Ini! Ada Juga Fariz RM, Kahitna, hingga Nadin Amizah

"Tetapi saya lalu bersikukuh bahwa suatu hari saya mesti melihat penampilan Bob James secara langsung," ujarnya lagi.



Peter melanjutkan kisah bahwa pada tahun 1986, ia merasa sangat beruntung karena sempat datang ke North Sea Jazz Festival dan melihat langsung aksi Bob James kala itu.



"Saya berkesempatan mendapatkan akses ke belakang panggung dan memberikan sebuah angklung untuk Bob sebagai hadiah dari Indonesia. Saat itu, dia bertanya siapa saya, dan saya jelaskan mengenai Indonesia," kenang Peter.

Baca Juga: Aksi Ardhito Pramono di Java Jazz Festival Kembali Disiarkan



Peter melanjutkan ketika menjadi seorang penyiar radio dan memiliki program sendiri, dirinya tak pernah absen memutarkan lagu milik Bob James berjudul "Feel Like Making Love" sebagai lagu tema pembuka.

"Bob, malam ini kami mau memberikan sedikit atau mungkin penghormatan besar kepadamu. Terima kasih juga kepada Sonny Abelardo yang bersama dengan Dewi (Gontha), telah menghadirkan sekitar 30 musisi ke atas panggung ini," imbuh Peter.



Digelar di BNI Hall pada hari terakhir Java Jazz 2023, sesi penghormatan untuk musisi berusia 83 tahun tersebut menampilkan sejumlah musisi kawakan di antaranya Kirk Whalum (saxophpnist), Keith Phelps (piano-keyboard-synth), Michael Palazzolo (bass), James Adkins (drums), dan Will Patrick (gitar).

Baca Juga: Java Jazz Festival 2020: Omar Apollo Ajak Penonton Menari



Sementara dari sektor vokal, proyek musik penghormatan tersebut menghadirkan penyanyi gaek Patti Austin, Larry Brags, dan Christie. "Tribute to Bob James" juga diperkuat oleh Ron King Horn Sections dan Indonesian String.***