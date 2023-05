Cara Membatasi Pengiriman Pesan di GB WhatsApp: Kendali Lebih Baik Atas Percakapan Anda

SINAR HARAPAN - GB WhatsApp, sebuah varian modifikasi dari WhatsApp, menawarkan sejumlah fitur ekstra yang membuat pengalaman chatting Anda lebih menarik dan fleksibel. Menurut vantage Salah satu fitur menonjol yang bisa dimanfaatkan adalah kemampuan untuk membatasi pengiriman pesan. Fitur ini membantu Anda mendapatkan kontrol lebih baik atas interaksi Anda di aplikasi ini. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk membatasi pengiriman pesan di GB WhatsApp.

1.Unduh dan Pasang GB WhatsApp

Pertama-tama, Anda harus memiliki WA GB di perangkat Anda. Jika Anda belum memilikinya, unduh dan instal aplikasi tersebut. Ingatlah bahwa GB WhatsApp adalah aplikasi non-resmi, jadi pastikan Anda mengunduh dari sumber yang terpercaya.

2.Buka GB WhatsApp

Setelah menginstal GB WhatsApp, buka aplikasi tersebut. Anda akan disambut oleh antarmuka pengguna yang mirip dengan WhatsApp standar, membuatnya mudah untuk dipahami dan digunakan.

3.Akses Menu Pengaturan

Klik pada tiga titik vertikal di pojok kanan atas aplikasi untuk membuka menu pengaturan.

4.Masuk ke GB Settings

Dalam menu pengaturan, cari dan klik opsi 'GB settings'. Ini adalah tempat di mana Anda dapat mengatur dan mengendalikan fitur-fitur tambahan yang ditawarkan oleh GB WhatsApp.

5.Pilih Opsi Privacy and Security

Di dalam 'GB settings', pilih opsi 'Privacy and Security'. Fitur untuk membatasi pengiriman pesan berada di bagian ini.

6.Membatasi Pengiriman Pesan

Anda akan melihat opsi 'Freeze Last Seen', 'Disable Forwarded', dan 'Anti-Delete Messages' di bawah 'Privacy and Security'. 'Freeze Last Seen' memungkinkan Anda menyembunyikan status online Anda; 'Disable Forwarded' mencegah orang lain meneruskan pesan Anda; dan 'Anti-Delete Messages' mencegah pengirim menghapus pesan yang telah mereka kirim kepada Anda. Pilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda untuk membatasi pengiriman pesan.

7.Simpan Pengaturan

Setelah Anda memilih opsi yang diinginkan, pastikan untuk menyimpan pengaturan Anda. Kini, GB WhatsApp akan menerapkan batasan yang telah Anda atur.

Dengan demikian, Anda telah berhasil membatasi pengiriman pesan di GB WhatsApp. Fitur ini memberi Anda kontrol lebih baik atas percakapan Anda dan membantu menjaga privasi Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa GB WhatsApp adalah aplikasi non-resmi, dan penggunaannya bisa membawa risiko. Pastikan Anda selalu memperbarui aplikasi ini dan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi Anda.