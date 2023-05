Ratu 'Rock n Roll' Dunia Tina Turner Wafat di Usia 83 Tahun, Mick Jagger hingga Naomi Campbell Berduka

SINAR HARAPAN - IKON musik dunia Tina Turner, yang dikenal luas sebagai "Ratu Rock 'n' Roll" meninggal pada hari Rabu di usia 83 tahun.

Penyanyi yang kini berkebangsaan Swiss kelahiran AS itu meninggal dunia di rumahnya dekat Zurich setelah lama sakit, kata perwakilannya dalam sebuah pernyataan.

Dia adalah salah satu artis dengan jumlah rekaman terbesar sepanjang masa.

Dua di antara lagu terhitsnya adalah "What's Love Got to Do with It" dan "(Simply) The Best."

Duka cita dan belasungkawa telah berdatangan dari seluruh dunia. Salah satunya disampikan oleh Mick Jagger yang menyampaikan berduka atas berita tersebut.

Model Naomi Campbell juga menyebutkan duka citanya lewat postingan media sosial.

"Beristirahatlah dalam damai dan kekuatan [...] Tidak akan pernah ada yang lain. [Aku] Hargai waktuku bersamamu," tulisnya.

Tina Turner pindah ke Swiss pada 1990-an bersama pasangannya Erwin Bach. Keduanya menikah dinikahinya pada 2013.

Halaman Facebook Tina Turner mengumumkan kematiannya pada Rabu malam.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kematiannya adalah "berita yang sangat menyedihkan" dan kerugian besar bagi mereka yang mencintainya dan industri musik.***