Red Velvet Memulaoi Konser Malam ini di ICE BSD dengan Lagi 'Feel My Rhytm'

SINAR HARAPAN--Grup idola asal Korea Selatan Red Velvet membuka konser bertajuk "Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta" dengan penuh semangat dengan lagu "Feel My Rhytm" disambut dengan animo para penggemar mereka ,ReVeluv.



Dengan absennya Joy, keempat anggota lainnya yaitu Irene, Seulgi, Wendy, dan Yeri tetap disambut meriah oleh teriakan semangat dari ReVeluv.



Red Velvet pun menyanyikan "Feel My Rhytm" secara langsung usai sebuah video pembuka diputar dan menjadikan momen ini menjadi berkesan. Setelah pembuka selesai, ReVeluv dimanjakan dengan lagu "Bamboleo" yang asik untuk didendangkan.



Pada lagu ini meski Joy tidak bergabung secara langsung, namun untuk bagiannya tetap ditampilkan dan membuat para penonton bersorak melihat penampilan sang idola.



Sementara itu para anggota lainnya tetap menampilkan tarian yang membuat Red Velvet tetap terasa lengkap seolah tengah berada dalam formasi lima anggota.



Lagu "LP" kemudian menjadi yang ketiga dibawakan pada bagian pembuka ini.



Setelah tiga lagu tersebut, kemudian para anggota menyapa ReVeluv yang hadir mereka semua kembali mengenalkan dirinya.



Adapun konser "Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta" yang berlangsung di ICE BSD, Kabupaten Tangerang tersebut dihadirkan oleh promotor Dyandra Global Edutaintment dan menjadi konser pertama Red Velvet di Indonesia untuk 2023.