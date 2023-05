Farhana Nariswari dari Jawa Barat sandang Puteri Indonesia 2023

SINAR HARAPAN--Farhana Nariswari Wisandana dari Jawa Barat terpilih menjadi Puteri Indonesia 2023, mengungguli dua finalis lain yaitu Yasinta Aurellia dari Jawa Timur dan Lulu Zaharani Krisna dari Lampung.

Grand Final Puteri Indonesia 2023 telah diumumkan pada Jumat (19/5/2023).

Ketiga finalis yang lolos di babak tersebut selanjutnya mendapatkan kesempatan menjawab maksimal 60 detik untuk satu pertanyaan yang sama dari Penasehat Utama Yayasan Puteri Indonesia yaitu Putri Kuswisnu Wardani.



Putri mengajukan pertanyaan secara terpisah kepada masing-masing finalis mengenai perbuatan baik dan benar.



"Apakah berbuat baik dan berbuat benar adalah sama? Kalau jawabanmu berbeda, jelaskan perbedaannya," tanya Putri.



Maju sebagai nomor urut pertama, Farhana dari Jawa Barat 1 yang menjawab dengan berbahasa Inggris menjelaskan bahwa kedua hal tersebut memiliki perbedaan.



"Saya percaya melakukan yang baik berdasarkan apa yang kita ingin lakukan, tetapi tidak selalu benar. Sedangkan perbuatan benar melibatkan nilai moral, Tuhan, dan berasal dari lubuk hati terdalam," jawab Farhana.



Sementara finalis kedua Lulu dari Lampung memilih jawaban serupa bahwa berbuat baik dan benar adalah hal berbeda.



"Berbuat baik adalah kita mengutarakan sesuatu yang mampu diterima banyak orang, berbuat dari hati ke hati. Sedangkan berbuat benar adalah secara logis, memang benar keadaannya," papar Lulu dengan masih menyisakan 32 detik waktu untuk memperluas jawaban.



Sementara finalis dari Jawa Timur Yasinta Aurellia menjawab bahwa perbuatan baik dan benar adalah hal yang berbeda karena perbuatan benar belum tentu baik, sedangkan perbuatan baik sudah pasti benar karena dilandasi hati nurani dan adab.



"Saya percaya bahwa adab berada di atas ilmu," jawab Yasinta yang menyisakan waktu selama 35 detik.

Farhana berhasil jadi juara diantara 44 finalis dari 34 provinsi. Farhana lahir di Bandung pada 28 Mei 1996. Wanita cantik ini memiliki postur tubuh 173 cm.



Farhan merupakan alumni dari SMA Taruna Bakti kota Bandung. Ia juga pernah belajar di Liceo Scientifico D'Alessandro, Italy.



Untuk pendidikan tinggi, Farhana merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ternyata ia mempunyai hobi memasak, membaca, dan juga travelling.



Ajang Puteri Indonesia 2023 kali ini merupakan gelaran kedua yang diikutinya. Sebelumnya ia telah mengikuti pada 2021 namun belum sempat memenangi gelar.



Ia juga menyandang tanggungjawab sebagai Mojang Pinilih Kota Bandung 2019. Farhana juga merupakan duta pariwisata Kota Bandung.



Dalam bidang pendidikan, ia pernah mengikuti program pertukaran pelajar Indonesia-Italy. Berawal dari AFS Italy Exchange Program 2013-2014, pengalaman membawanya hingga ke Liceo Scientifico D'Alessandro.



Kemudian pada 2017, ia menjadi Top 5 Best Speaker in AMSA Indonesia National Debate Championship. Ia juga pernah turut andil dalam IFMSA Professional Exchange in Neurology Departement of La Sapienza University, Roma 2018.



Selanjutnya, ketika masih kuliah, ia menjadi delegasi mahasiswa kedokteran internasional. Dalam Konferensi PBB di New York pada 2019.



Kemampuan public speakernya makin terasah ketika menjadi pembicara di Webinar 'Sundanese Gastronomy' 2020. Hal itu dilakukan untuk Kedutaan Besar RI di Mexico.



Terbaru, sebagai seorang dokter ia ditunjuk sebagai salah satu juri. Dalam gelaran International Applied Biology Olympiad 2021.