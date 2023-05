Bantu Mencegah Penuaan Dini, Berikut 5 Manfaat Lidah Buaya untuk Kesehatan dan Kecantikan Tubuh

SINAR HARAPAN - LIDAH buaya atau Aloe vera merupakan sejenis tanaman yang umumnya tumbuh di area beriklim tropis kering seperti Indonesia. Tanaman ini kaya akan vitamin A, C, E, dan B12.

Lidah buaya sangat baik digunakan untuk perawatan kesehatan dan kecantikan.

Seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (19 Mei 2023) berikut segudang manfaat Aloe vera untuk kesehatan.

1. Mencegah Penuaan Dini

Kerutan dan penuaan dini juga bisa dicegah dengan manfaat lidah buaya ini.

Sifat antioksidan dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki kerusakan akibat sinar matahari dan memperlambat proses penuaan pada kulit.

Kandungan lidah buaya yang kaya akan beta karoten, vitamin C, dan E ini dapat membantu mengencangkan kulit dan menjaganya tetap terhidrasi.

Aloe vera gel juga membantu meningkatkan produksi kolagen yang mencegah kerutan dan garis halus.

2. Menurunkan Kadar Gula Darah

Menurut studi yang dimuat International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacy, mengonsumsi dua sendok makan jus lidah buaya per hari dapat menurunkan kadar gula darah penderita diabetes tipe 2.

Tidak menutup kemungkinan lidah buaya bisa menjadi pilihan pengobatan diabetes di masa yang akan datang.

3. Melancarkan Pencernaan

Walaupun kebanyakan manfaat lidah buaya didapatkan dari gel atau cairan yang terkandung di dalamnya, masih ada bagian lainnya yang berkhasiat.

Lateks (residu berwarna kuning dan lengket yang bisa ditemukan di bawah area terluar daun lidah buaya) diketahui dapat membantu mengatasi konstipasi.

Hal ini disebabkan kandungan aloin atau barbaloin di dalamnya, yang memiliki efek pencahar alami.