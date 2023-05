Gelar Jumpa Fans di Jakarta, Kim Young Dae Mengaku Sering Dengarkan Lagu 'Hati-hati di Jalan' Milik Tulus

- AKTOR Korea Selatan Kim Young Dae kurang lebih sekitar 120 menit membiarkan para penggemar di Indonesia menyelami tentang dirinya mulai dari kebiasaan, keinginan hingga harapan di masa depan.Sang aktor kala itu hadir dalam acara jumpa fans bertajuk "2023 Kim YOUNG DAE 1st Asia Fan Meeting Tour in Indonesia - Fly.oungdae - Fall in Love Young Dae" yang berlangsung di salah satu hotel dekat Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Pertemuan dengan fans itu berlangsung pada Sabtu 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.35 WIB, walau harus mundur setengah jam dari jadwal yang diberikan promotor pada para awak media.

Dia hanya diberi dua pilihan yakni bila mengatakan "Aku sayang kamu" kepada para penggemarnya atau mendengarkan kalimat "Aku sayang kamu".



Secara mantap model itu menjawab pilihan kedua dan dihujani jeritan penggemar.

Setelah sempat tergelak dia mengatakan dirinya juga manusia dan akan merasa berdebar bila ada seseorang yang menyatakan suka padanya.



Dia kemudian diminta Indra mengungkapkan hal yang membuatnya percaya diri.

Dia menjawab membuat pose hati menggunakan tangan kiri sambil menutup mata sebelah kanan lalu mempraktikannya. Lagi-lagi aksinya dibalas jeritan penggemar yang tampak antusias.

Dalam drama tentang keluarga kaya yang tinggal di Istana Hera itu, dia berperan sebagai Joo Seok-hoon, seorang yang mumpuni memainkan piano.



Dia menuturkan, awalnya bingung karena drama ini banyak memperlihatkan adegan pertengkaran dan perceraian.

Namun dia menyadari kisahnya seru dan banyak penonton memberikan cinta pada karakter yang dia perankan.

Menurut dia, karaker Joo Seok-hoon masih lebih baik ketimbang tokoh antagonis lainnya.



Ketika ditanya adegan yang berkesan, dia menjawab cerita cinta khususnya saat mengutarakan perasaan pada lawan mainnya.

Kim Young-dae kemudian berkisah tentang pengalamannya bekerja paruh waktu kala membahas drama "Cheat on Me, If You Can" yang tayang tahun 2020 di saluran televisi Korea KBS2.