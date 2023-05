Akhirnya, BTS Segera Rilis Buku "Beyond the Story"

SINAR HARAPAN - Sebuah buku sejarah lisan tentang BTS yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya dirilis setelah berhari-hari spekulasi muncul dari para penggemar berat grup K-pop ini.

Buku "Beyond the Story: Catatan 10 Tahun BTS," akan dirilis pada tanggal 9 Juli, tepat pada hari berdirinya fanbase khusus BTS, ARMY.

Perilisan ini juga akan bertepatan dengan ulang tahun ke-10 grup pelantun 'Yet To Come' ini.

Buku ini tersedia untuk pre-order di Amazon minggu ini, pertama kali diposting ke pengecer tanpa judul resmi, penulis, atau sinopsis, tetapi rumor mulai beredar ketika para penggemar menyadari bahwa tanggal rilis aslinya sama dengan judul nonfiksi tentang seorang selebriti yang diumumkan oleh Flatiron Books pada awal tahun ini.

Bahkan tanpa judul, spekulasi menyebabkan buku misteri ini menduduki peringkat teratas dalam daftar buku terlaris.

Hal ini dipicu oleh rumor bahwa buku ini bercerita tentang Taylor Swift yang dengan cepat dibantah sebagai berita tidak benar.

Misteri tersebut terpecahkan pada hari Jumat 12 Mei 2023 ketika Flatiron secara resmi mengumumkan "Beyond the Story" yang ditulis oleh jurnalis Myeongseok Kang dan para anggota grup.

Buku ini akan diterbitkan di Korea Selatan oleh Big Hit Music. Terjemahan bahasa Inggris dari Flatiron, yang dipimpin oleh Anton Hur, dan akan terdiri dari 544 halaman serta berisi foto-foto eksklusif.

Memoar laris ini hadir seiring dengan pengaruh BTS yang terus meluas.

Tahun ini, ketujuh anggota BTS - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook - melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk berbicara tentang meningkatnya kejahatan kebencian terhadap orang Asia-Amerika di A.S.

Setelah merilis sembilan album, enam album mini, dan menjadi grup K-pop pertama yang meraih peringkat pertama dalam tangga album Billboard, BTS mengumumkan bahwa mereka akan mengambil cuti dari grup untuk mengerjakan proyek solo.