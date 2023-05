Kate Spade New York buka butik baru di Bandung

SINAR HARAPAN--Merek lifestyle global Kate Spade New York membuka butik ketiga dengan konsep terbarunya di Bandung, yang dirancang untuk merefleksikan identitas kreativitas dan gaya hidup gembira sebagai ciri khas merek ini.



“Di Kate Spade, kami berkomitmen untuk menciptakan berbagai area yang menarik, yang merefleksikan identitas kami. Kami berharap dapat memenuhi kebutuhan para penggemar Kate Spade di Bandung dan sekitarnya," kata Vice President of Fashion and Accessories Kanmo Group Maya Anggraini melalui siaran persnya 10 Mei lalu.



Butik baru ini berlokasi di lantai satu Trans Studio Mall Bandung, memiliki luas 89 meter persegi dan dirancang dengan wood tone, wall covering, dan aksen emas yang menyuarakan ciri khas warna dari merek ini, yaitu hijau, hitam, dan krem.

Pada bagian luar, butik dihiasi dengan beraneka ragam garis dari berbagai marbel berwarna putih, abu-abu, dan hijau.



Berbagai kategori produk dari Kate Spade New York, termasuk tas, aksesori, small leather goods, aksesori untuk teknologi, perhiasan, jam tangan, dan lainnya tersedia di butik.



"Koleksi tas dan aksesori kami pun dirancang untuk menginspirasi para perempuan dari segala kalangan usia untuk mengekspresikan diri mereka secara percaya diri dan modis, dan kami pun berharap agar butik baru yang menawan ini dapat menjadi destinasi bagi para fashion lovers di wilayah sekitar," ujar Maya.



Selain itu, koleksi Spring/Summer Kate Spade 2023 yang menampilkan warna-warna cerah, pola ceria, dan versi lebih fresh dari tas favorit Sam dalam siluet baru juga dihadirkan di butik.

Pengunjung nantinya dapat menjelajahi oversized polka dot, motif bunga yang ramai, motif hujan, dan rangkaian warna dan siluet segar, termasuk warna hijau Kate Spade yang ikonis.