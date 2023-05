Dari Kolesterol Naik Hingga Risiko Diabetes, Berikut 5 Bahaya Konsumsi Telur Terlalu Banyak

SINAR HARAPAN - SEJUMLAH penelitian mengemukakan orang yang mengonsumsi telur cenderung mendapat asupan sehat dengan berbagai nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral.

Kendati begitu, Anda juga disarankan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi telur karena dapat menimbulkan beberapa risiko bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Seperti dikutip dari laman Eat This Not That, berikut sederet kemungkinan efek sampingnya apabila mengonsumsi telur terlalu banyak dalam sehari.

1. Tingkatkan Kolesterol

Telur mengandung kolesterol dalam jumlah tinggi sekitar 190 miligram yang merupakan lebih dari 60 persen dari 300 miligram yang direkomendasikan sebagai batas harian oleh Pedoman Diet untuk Orang Amerika.

Namun, banyak perdebatan soal telur dapat meningkatkan kolesterol. Mulai tahun 2015, pedoman tersebut tidak lagi merekomendasikan batas tertentu. Hanya saja disarankan agar konsumsi kolesterol harus serendah mungkin.

2. Tingkatkan Resiko Penyakit Jantung

Kebanyakan ahli setuju makan satu butir telur sehari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung.

Sebuah penelitian besar pada setengah juta orang dewasa Cina mengungkapkan satu butir telur benar-benar menurunkan terkena penyakit kardiovaskular.

Di sisi lain, tiga atau empat telur setiap pagi bisa memberikan hasil yang berbeda.

Studi 2019 mengaitkan makan lebih dari 300 miligram kolesterol per hari dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (CVD) 17 persen dan risiko kematian 18 persen lebih tinggi.

3. Penambahan Berat Badan

Untuk berat badan yang optimal, tambahan bahan makanan sehat lainnya seperti bayam segar, paprika, atau irisan tomat.

Anda juga bisa bereksperimen lewat telur yang dimasak dengan lemak yang menyehatkan jantung seperti alpukat atau minyak zaitun.

4. Tingkatkan Resiko Diabetes

Makan telur dalam jumlah banyak juga dapat meningkatkan risiko kondisi kronis lainnya.