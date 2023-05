Akhirnya! Coldplay Bakal Konser di Indonesia 15 November 2023, Ini Bocoran, Detail dan Link Pembelian Tiketnya

SINAR HARAPAN - PENGGEMAR Coldplay dan promotor konser telah mencoba membawa grup musik legendaris Coldplay ke Indonesia beberapa kali tanpa hasil.

Namun, di tahun 2023 ini tampaknya upaya promotor untuk membawa Coldplay ke Jakarta akan membuahkan hasil.

Grup musik dengan vokakalis Chris Martin itu akan menyelenggarakan konser pertama mereka di Indonesia.

Desas-desus dan kabar viral mengenai kedatangan grup ini sudah beredar sejak berminggu-minggu lalu.

Namun, hari ini Chris Martin bersama anggota band lainnya akhirnya alternatif Inggris mengumumkan tanggal 15 November 2023 mereka di Jakarta.

Ini diumumkan lewaat sebuah video yang diunggah ke Instagram promotor konser PK Entertainment pagi ini. “Apa kabar?” oleh Chris Martin membuka salamnya.

Coldplay akan tampil di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) sebagai bagian dari Tur Dunia Music of the Spheres.

Mereka akan mempromosikan album studio kesembilan berjudul sama yang dirilis pada 2021.

Tiket konser grup asal Exeter Inggris ini akan mulai dijual secara eksklusif di www.coldplayinjakarta.com.

Konser Jakarta menambah panjang daftar tur Asia dan Oseania, yang dijadwalkan berakhir di Kuala Lumpur pada 22 November 2023.

Coldplay adalah salah satu band paling populer dan sukses di dunia, dengan lebih dari 100 juta rekaman terjual dan tujuh Grammy Awards.

Beberapa lagu hit mereka antara lain Yellow, The Scientist, Viva la Vida, Fix You, A Sky Full of Stars, dan Hymn for the Weekend.