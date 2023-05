Laporan Eksploitasi Anak di Berbagai Media Sosial Meningkat, Naik 2,7 Juta Dibandingkan Tahun Sebelumnya

SINAR HARAPAN - LAPORAN eksploitasi anak secara online meningkat di banyak perusahaan teknologi dan media sosial terbesar selama setahun terakhir, termasuk Instagram Meta Platforms Inc. dan Google Alphabet Inc.

Laporan di TikTok, Twitch dari Amazon.com Inc., Reddit Inc., dan aplikasi obrolan Omegle dan Discord Inc. juga mengalami peningkatan.

Ini dipaparkan National Center for Missing and Exploited Children pada Selasa, 2 Mei 2023.

Badan keamanan anak AS menerima lebih dari 32 juta laporan yang melibatkan rayuan online.

Ini mencakup materi pelecehan seksual anak, dan perdagangan seks anak pada tahun 2022, naik 2,7 juta lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Meskipun materi pelecehan seksual terhadap anak, atau CSAM, adalah kategori terbesar, terdapat peningkatan sebesar 82 persen dalam laporan terkait rayuan online.

Peningkatan tersebut dikaitkan juga dengan "pemerasan seks" finansial.

Ini melibatkan penargetan anak-anak untuk berbagi foto eksplisit dan memeras mereka untuk mendapatkan uang.

Meta dan Google mengalami peningkatan tertinggi. Laporan dari Discord dan Omegle lebih dari lima kali lipat.

Laporan Google meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 2,1 juta.

TikTok, Twitch, dan Grindr juga mengalami peningkatan yang cukup besar.

Laporan perusahaan lain cenderung menurun, termasuk Facebook dan WhatsApp Meta, serta Dropbox.