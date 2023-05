Vice Media di Ambang Kebangkrutan, Disney dan Fox Terancam Tak Terima Hasil Investasi

SINAR HARAPAN - VICE Media Group, perusahaan induk dari situs media Vice and Motherboard, hampir bangkrut, The New York Times melaporkan.

Media itu mengutip dan menambahkan bahwa pengajuan kebangkrutan kemungkinan besar dilakukan dalam beberapa minggu mendatang.

Menurut laporan tersebut, Vice telah mencari pembeli untuk membeli perusahaan tersebut selama beberapa bulan terakhir untuk menghindari pernyataan kebangkrutan.

Baca Juga: Menyusul Pesaingnya, Lembaga Pemberi Pinjaman 'Cryptocurrency' AS BlockFi Nyatakan Diri Bangkrut

Lima perusahaan dilaporkan tertarik untuk membeli Vice jika terjadi kebangkrutan.

Namun, kemungkinan Vice diakuisisi oleh perusahaan lain sangat tipis, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Jika perusahaan mengajukan kebangkrutan, pemegang utang Fortress Investment Group akan mengendalikan perusahaan.

Baca Juga: Gagal Bayar Ganti Rugi pada Johnny Depp, Amber Heard Nyatakan Dirinya Bangkrut

Laporan tersebut juga mencatat bahwa investor lain di Vice, termasuk Disney dan Fox, tidak akan mendapatkan hasil investasi, menurut seseorang yang akrab.

''Vice Media Group telah terlibat dalam evaluasi komprehensif alternatif strategis dan perencanaan. Perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan terus fokus untuk menemukan jalur terbaik bagi perusahaan,'' kata Vice dalam sebuah pernyataan kepada Times, Senin.

Perusahaan diharapkan untuk terus beroperasi secara normal jika terjadi pengajuan kebangkrutan.

Baca Juga: Penembak PM Jepang Shinzo Abe Bangkrut, Punya Utang Rp65 Juta Sementara Duit di Rekening Tinggal Rp21 Juta

Vice pernah dilaporkan bernilai USD5,7 miliar atau pada tahun 2017 setelah perusahaan ekuitas swasta TBG melakukan investasi USD450 juta ke perusahaan tersebut.

Tetapi kemudian nilai itu turun pada tahun 2021 menjadi sekitar USD3 miliar.

The Times melaporkan bahwa Vice sekarang dihargai lebih kecil karena perusahaan telah mencari pembeli potensial.