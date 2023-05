Mewah! Raja Charles dan Istrinya Camilla Akan Kenakan Dua Jubah Ini dalam Penobatan

SINAR HARAPAN - ISTRI Raja Charles III, Camilla, akan mengenakan jubah penobatan yang dibuat Ratu Elizabeth II saat dia dinobatkan sebagai Permaisuri pada 6 Mei.

Pada Sabtu, 29 April 2023 Istana Buckingham merilis foto baru jubah penobatan yang akan dikenakan Raja Charles dan Camilla untuk upacara di Westminster Abbey.

Sesuai tradisi, Raja Charles dan Camilla masing-masing akan mengenakan dua jubah yang berbeda, Robes of State dan the Robes of Estate.

Robes of State akan dikenakan saat tiba di Westminster Abbey, Robes of Estate akan dikenakan saat keduanya pergi di akhir kebaktian.

"Sekilas pertama sebelum Hari Penobatan," tulis akun resmi Keluarga Kerajaan di Instagram sambil membagikan sederet gambar jubah tersebut.

Gambar-gambar tersebut menunjukkan tim bordir Royal School of Needlework dengan The King's Robe of State.

Jubah ini akan dikenakan oleh Raja Charles setibanya di Westminster Abbey, dan Camilla's Robe of Estate, yang akan dikenakan setelah dia dimahkotai.

Menurut The Independent, Raja akan mengenakan Jubah Negara dan Perkebunan kakeknya George VI dari penobatan tahun 1937, yang berusia hampir 90 tahun dan telah dilestarikan dan disiapkan untuk acara tersebut.

Camilla, di sisi lain, akan mengenakan jubah merah mendiang Ratu yang dibuat untuk penobatan Elizabeth II pada tahun 1953, dan telah dilestarikan dengan penyesuaian.

Satu Robe of Estate baru juga telah dibuat untuk dikenakan Permaisuri pada upacara tersebut.

Jubah baru telah dirancang dengan beludru ungu agar serasi dengan jubah Raja. Itu telah disulam dengan tangan oleh Royal School of Needlework.

Jubah itu memberi penghormatan kepada Raja dengan memasukkan delphinium, salah satu bunga favoritnya yang juga merupakan bunga bulan kelahiran Camilla.***