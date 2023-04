Sembelit Setelah Lebaran? Ternyata Bisa Jadi Gegara Stres, Simak Daftar Penyebab Susah BAB Lainnya

SINAR HARAPAN - SEMBELIT atau konstipasi adalah gangguan pada sistem pencernaan seseorang. Cleveland Clinic menyebut sembelit dapat muncul saat Anda jarang buang air besar (BAB).

Seperti dilansir dari laman Eat This Not That, Sabtu (29 April 2023), Cleveland Clinic menjelaskan sembelit dapat memengaruhi individu dari segala usia. Bahkan beberapa kelompok orang memiliki peluang lebih besar.

Spesialis pencegahan perawatan primer dan endokrinologi, Deena Adimoolam mengungkapkan beberapa kebiasaan gaya hidup buruk dapat membuat Anda sembelit. Berikut lima di antaranya.

1. Tidak Minum Cukup Air

WebMD melaporkan penyebab yang sangat umum di balik sembelit kronis adalah dehidrasi. Ketika tubuh tidak memiliki cukup air, usus besar Anda akan menyerap air yang ada di sisa makanan.

Ini menghasilkan feses dengan konsistensi keras yang sulit dihilangkan. Andimoolam merekomendasikan untuk mengonsumsi air putih minimal enam gelas.

2. Kurang Makan Buah dan Sayuran

Mayo Clinic menjelaskan serat makanan khususnya yang akan Anda temukan dalam biji-bijian, polong-polongan, buah-buahan, dan sayuran, dapat meredakan sembelit atau membantu Anda menghindarinya sama sekali.

Cobalah untuk memiliki setidaknya dua porsi buah (dengan kulitnya untuk menambah asupan serat Anda) dan setidaknya dua porsi sayuran (juga dengan kulitnya) setiap hari, saran Adimoolam.

3. Terlalu Stres

Menurut American Institute of Stress, Anda mungkin masuk ke dalam kebiasaan buruk stres makan, membuat pilihan makanan yang tidak sehat, tidak banyak berolahraga, dan tidak menjaga asupan air Anda.

Semua kebiasaan ini bisa membuat Anda sembelit. Adimoolam menyarankan untuk membatasi stres dan menemukan rutinitas yang menenangkan yang benar-benar membantu Anda menghilangkan stres.

4. Punya Kebiasaan Tidur Buruk

Sebuah studi observasional yang diterbitkan di Frontiers in Neurology menunjukkan efek kontras dari “durasi tidur yang tidak sehat” pada konstipasi pada wanita dan pria.

Penelitian mengungkapkan, pria berisiko lebih besar menderita sembelit jika mereka tidur terlalu sedikit (lima hingga enam jam), dan wanita yang tidak terlalu banyak (lebih dari sembilan jam) sangat mungkin mengalami sembelit.

Adimoolam merekomendasikan untuk berfokus pada kebiasaan yang mendorong kebersihan tidur yang baik dan memastikan tidur sekitar tujuh jam setiap malam.