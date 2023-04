‘Black Mirror’ Season 6 Segera Tayang di Netflix, Dibintangi Aaron Paul, Anjana Vasan, hingga Annie Murphy

SINAR HARAPAN - SERIAL 'Black Mirror' musim keenam akan segera hadir di platform Netflix yang dijadwalkan tayang pada Juni mendatang, menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Kamis.



Charlie Brooker kembali terlibat dalam pembuatan musim keenam ini.

Selain menjadi kreator dan penulis, Brooker juga berperan sebagai produser eksekutif untuk "Black Mirror" bersama Annabel Jones.



"Saya berkeyakinan bahwa 'Black Mirror' hendaknya menghadirkan cerita-cerita yang berbeda dan mengejutkan penonton, termasuk saya sendiri. Serial ini harus selalu hadir dengan kisah dan gaya baru," kata Brooker.



Sebelumnya, musim kelima "Black Mirror" tayang pada 2019. Kehadiran musim keenam ini berarti menandai kembalinya serial tersebut setelah empat tahun.



"Black Mirror" merupakan serial antologi yang mengeksplorasi berbagai sisi keterkaitan manusia dengan dunia modern. Setiap episode menghadirkan kisah tersendiri mengenai tema teknologi kontemporer yang lekat dengan kehidupan sehari-hari dan telah mengubah hidup secara drastis serta paranoia manusia yang menyertainya.

Musim keenam dibintangi oleh deretan bintang ternama dan akan menghadirkan cerita-cerita yang tak terduga di setiap episodenya.



Para aktor yang terlibat termasuk Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Clara Rugaard, Josh Hartnett, Kate Mara, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, dan Zazie Beetz.***