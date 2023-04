15 Ucapan Selamat Lebaran Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok untuk Status Facebook, Instagram, hingga WhatsApp

SINAR HARAPAN - HARI RAYA Idul Fitri adalah waktu perayaan dan kegembiraan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Idul Fitri menandai akhir bulan suci Ramadhan, di mana umat Islam berpuasa dan melakukan ibadah untuk mencari berkah dan pengampunan Allah.

Idul Fitri adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan masyarakat untuk merayakan berakhirnya masa puasa ini dan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah.

Memberi ucapan pada Idul Fitri merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan antar umat Islam.

Muslim percaya bahwa iman mereka mempersatukan mereka dan bahwa mereka semua adalah bagian dari satu keluarga besar.

Menyambut Idul Fitri merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada sesama muslim serta mempererat rasa kebersamaan dan kebersamaan yang begitu penting dalam Islam.

Mengucapkan selamat Idul Fitri adalah cara untuk menyebarkan kebahagiaan dan kepositifan, cinta, dan persatuan serta untuk memperkuat nilai-nilai Islam.

Berikut 15 ucapan selamat lebaran berbahasa Inggris dan artinya yang cocok untuk status media sosial milikmu.

1. Wishing you and your family a blessed and joyful Eid filled with love, peace, and happiness.

2. May this Eid bring you lots of blessings and may Allah grant all your wishes and prayers.