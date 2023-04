Ini Mobil dengan Penjualan Ritel Tertinggi di Indonesia, Laku Lebih dari 7 Ribu Unit per Bulan

SINAR HARAPAN - HONDA Brio tercatat sebagai mobil dengan penjualan wholesales (borongan) bulanan tertinggi di Indonesia pada Maret 2023, setelah meraih penjualan sebesar 7.327 unit.



“Kami berterima kasih kepada konsumen yang masih terus antusias terhadap Honda Brio hingga saat ini, yang terutama datang dari kalangan anak-anak muda dan pembeli mobil pertama," ujar Direktur Inovasi Bisnis dan Pemasaran dan Penjualan PT Honda Prospect Motor (HPM). Yusak Billy dalam rilis pers yang diterima, Kamis.



Selain itu, pada bulan yang sama, Honda Brio juga tercatat sebagai mobil dengan penjualan ritel tertinggi di Indonesia dengan total penjualan sebanyak 7.159 unit.

Brio juga menjadi model Honda dengan penjualan tertinggi, dengan kontribusi 49 persen dari total penjualan Honda di bulan Maret 2023.



Bersama dengan model-model lainnya, penjualan ritel Honda pada bulan Maret tercatat sebesar 14.614 unit, atau meningkat 21 persen dibandingkan bulan sebelumnya.



Selain Brio, penjualan Honda pada bulan Maret juga disumbangkan melalui model-model SUV-nya, tercatat dengan penjualan sebanyak 6.523 unit atau 45 persen dari total penjualan Honda.

Model SUV Honda yang paling banyak diminati adalah All New Honda HR-V yang mencatatkan penjualan 2.752 unit, disusul Honda WR-V dengan penjualan 1.653 unit, All New Honda BR-V dengan penjualan 1.634 unit, dan Honda CR-V dengan penjualan sebanyak 484 unit.



Sementara itu, Honda City Hatchback RS terjual 360 unit, Honda Mobilio sebanyak 324 unit, All New Honda Civic RS sebanyak 162 unit, Honda Accord 40 unit, All New Honda City 32 unit, dan All New Honda Civic Type R sebanyak 14 unit.



Billy mengatakan ke depan pihaknya akan terus menghadirkan model-model kendaraan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.

"Di sisi lain, kami juga melihat tren untuk mobil-mobil SUV yang terus meningkat, sehingga kami akan fokus untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen ke depannya," kata Billy.***