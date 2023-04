Simak Detailnya! Polda Jateng Mulai Berlakukan 'One Way' dari KM 4 Tol Cikampek Hingga Kalikangkung Hari Ini

SINAR HARAPAN - POLDA Jawa Tengah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 dengan dengan menerapkan sistem One Way lokal di Jalan Tol.

Skema One Way lokal tersebut guna mendukung penerapan sistem One Way nasional yang rencananya akan dimulai hari ini Selasa 18 April 2023 pukul 14.00 WIB.



One Way nasional akan dilaksanakan hari ini yang dimulai dari KM 4 Tol Cikampek hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang.

“One way lokal akan disiapkan dari Gerbang Kalikangkung hingga Bawen,” ujar Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam keterangan yang diterima Selasa 18 April 2023.



“Jika dimungkinkan arus masih mengalami kepadatan maka akan kita perpanjang One Way Lokal sampai di daerah Bawen,” imbuhnya.



Penerapan sistem One Way tersebut akan diawali dengan proses sterilisasi yang dilakukan dua jam sebelumnya yakni pukul 12.00 WIB.

“Pengemban fungsi lalu lintas sudah dilatih kembali, cara bertindak dengan sterilisasi tiap dua jam saat diberlakukan One Way, kemudian mengeluarkan arus di daerah penyangga dari Krapyak Semarang sampai Brebes,” paparnya.



Selain itu, ia juga menyebutkan disiapkannya sejumlah ruas jalur arteri untuk menerima limpahan kendaraan arus mudik dari ruas jalan tol.



“Misal masih terjadi penumpukan di wilayah Kalikangkung, nanti diurai lewat gate Kaliwungu, Kaligawe, hingga sampai Batang atau kalau perlu tarik arusnya sampai Bawen,” tandasnya.***