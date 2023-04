Menerima Bingkisan Idul Fitri? Berikut 10 Ucapan Ungkapkan Terima Kasih Berbahasa Inggris dan Artinya

SINAR HARAPAN - HARI Raya Idul Fitri, juga dikenal sebagai Idul Fitri, adalah hari libur besar umat Islam yang menandai akhir Ramadhan, bulan puasa.

Ini adalah waktu bagi umat Islam untuk merayakan dengan keluarga dan teman, dan bersyukur atas berkah dalam hidup mereka.

Salah satu cara orang merayakan Idul Fitri adalah dengan bertukar kado dan bingkisan.

Tindakan memberi dan menerima hadiah atau bingkisan ini dipandang sebagai cara untuk mempererat hubungan dan mengungkapkan rasa syukur.

Ini juga merupakan cara untuk berbagi kegembiraan liburan dengan orang lain dan menyebarkan kebahagiaan dan niat baik.

Hampers Idul Fitri dapat berupa berbagai barang seperti makanan, permen, pakaian, dan hadiah lainnya.

Hampers sering dibungkus dengan indah dan disajikan sebagai tanda penghargaan dan rasa hormat.

Tindakan mengirimkan bingkisan Idul Fitri adalah cara untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati, serta membuat penerima merasa dihargai dan dicintai.

Berikut 10 ucapan yang bisa Anda katakan saat menerima hampers atau hadiah Idul Fitri dari kerabat ataupun klien.

1. Thank you for the wonderful Idul Fitri hamper! It truly made my day.

2. Your thoughtful Idul Fitri hamper has left me feeling grateful and appreciated. Thank you!