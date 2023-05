'House of the Dragon' Season 2: Dibintangi Harry Collett, Bethany Antonia, Matt Smith, hingga Olivia Cooke

SINAR HARAPAN - SERIAL drama HBO Original "House of the Dragon" musim kedua telah memulai kembali tahapan produksinya dengan serangkaian proses pengambilan gambar di Studio Leavesden, Inggris Raya.



"'House of the Dragon' telah kembali. Kami sangat gembira dapat kembali melakukan pengambilan gambar dengan tim sebelumnya yang sudah seperti keluarga dan juga talenta baru berbakat yang baru bergabung," kata produser eksekutif "House of the Dragon" Ryan Condal dalam siaran pers HBO, Rabu.



Drama yang diangkat dari novel "Fire and Blood" karya George R R Martin tersebut mengambil latar waktu 200 tahun sebelum peristiwa "Game of Thrones" mengisahkan lebih jelas bagaimana kejayaan hingga konflik dari House Targaryen.

Pada musim pertama produksinya, serial ini menginisiasi program mentorship dan pendampingan untuk peserta magang produksi di lokasi pengambilan gambar.



Hal tersebut juga kembali dilakukan di musim kedua dengan membuka kesempatan bagi dua sutradara muda berbakat yakni B Welby dan Ebele Tate yang terpilih melalui program "WBD Access Directors Shadows" untuk mendapatkan peluang belajar dan mengasah keahlian mereka dari produksi "House of the Dragon".



Dari lini aktor dan aktris, mereka yang tergabung di musim kedua ini antara lain Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, dan Rhys Ifans.

Ada juga beberapa pemain lama yang kembali seperti Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, dan Matthew Needham.



"Semua karakter favorit Anda akan segera saling berkonspirasi di meja dewan, bersiap-siap dengan para serdadu mereka, dan mengendarai naga mereka menuju medan perang. Kami tidak sabar untuk bisa membagikan semua ini kepada Anda,”tutup Ryan Condal.



Selain Ryan Condal, "House of the Dragon" juga memiliki deretan produser eksekutif lainnya seperti George R.R Martin, sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, dan Vince Gerardis.

Musim kedua dari "House of the Dragon" direncanakan tayang pada 2024.***