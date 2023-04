Bintang K-Drama Lee Seung Gi dan Aktris Lee Da In Resmi Menikah

SINAR HARAPAN - Bintang K-drama sekaligus penyanyi Lee Seung-gi dan aktris Lee Da-in resmi menikah dalam sebuah upacara pernikahan privat pada hari Jumat kemarin 7 April 2023.

Tidak ada yang lebih indah daripada melihat dua orang yang saling jatuh cinta, membacakan janji cinta dan kebersamaan, dan memasuki dunia pernikahan di tengah kehadiran orang-orang terkasih.

Pernikahan tersebut diadakan di sebuah hotel berbintang Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel di Gangnam.

Komedian Yoo Jae-suk menjadi pembawa acara pernikahan yang glamor dan penuh bintang tersebut.

Sebelumnya, pasangan ini mengumumkan keputusan mereka untuk menikah pada bulan Februari, lebih dari dua tahun setelah mereka mulai berpacaran.

Melalui Instagram, Lee Seung Gi memposting surat tulisan tangan yang mengumumkan pernikahannya dengan kekasih lamanya.

Surat sang aktor berbunyi, "Saya telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan Lee Da In, yang saya cintai, tidak hanya sebagai pasangan tetapi sebagai pasangan suami istri. Aku melamarnya, dan dia menerimanya. Kami akan mengadakan pernikahan kami pada 7 April."

Seung Gi lebih lanjut menambahkan, "Dia adalah seseorang yang memiliki banyak kehangatan dan cinta, dan dia adalah seseorang yang ingin aku pertahankan di sisiku selamanya."

Lee Da in, merupakan putri dari aktris veteran Gyeon Mi-ri, telah tampil dalam drama TV seperti "Come and Hug Me", "Dr. Prisoner" dan "Alice".

Banyak bintang yang hadir di pernikahan Lee Seung Gi dan Lee Da In.

Beberapa teman dan kolega Lee Seung Gi dan Lee Da In berpose di dinding foto khusus mereka.