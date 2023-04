Studi: Tidur dengan Keadaan Ruang Gelap Lebih Baik untuk Tubuh Bahkan Pengaruhi Kadar Insulin, Kok Bisa?

SINAR HARAPAN - SEBAGIAN orang mungkin lebih suka tidur dengan lampu dimatikan, sementara ada pula yang memilih menyalakan lampu.

Dari dua tipe ini ditemukan bahwa tidur dalam keadaan gelap lebih baik.

Seperti dilansir dari laman Washington Post, Rabu 5 April 2023, sebuah studi tahun 2022 menguji bagaimana paparan cahaya memengaruhi kondisi biologis 20 orang dewasa muda yang sehat saat tidur.

Baca Juga: Studi: Semakin Banyak Orang di Bawah Usia 50 Tahun Kena Kanker, Ini Faktor-faktor yang Disebut Jadi Penyebab

Penelitian ini dilakukan oleh ahli saraf dan direktur Center for Circadian and Sleep Medicine di Northwestern University Feinberg School of Medicine Phyllis Zee bersama dengan rekan-rekannya.

Sekelompok orang menghabiskan sebuah malam tidur dalam cahaya redup, mirip dengan cahaya di waktu senja, diikuti oleh satu malam lainnya tidur dengan lampu menyala.

lampu ini memancarkan cahaya setara dengan pencahayaan lorong hotel—terang, tetapi tidak cukup untuk membaca dengan nyaman, kata Zee.

Baca Juga: Jangan Dianggap Sepele! Studi Sebutkan Infeksi Gusi Bisa Jadi Penyebab Penyakit Jantung

Sementara itu, sebuah kelompok kontrol menghabiskan kedua malam tidur dalam cahaya redup.

Partisipan yang tidur dengan lampu menyala melaporkan bahwa mereka tidur nyenyak.

Tetapi rekaman otak menunjukkan bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dalam gelombang lambat dan tidur gerakan mata yang cepat, yang merupakan tahap yang lebih tenang dan penting untuk fungsi kognitif.

Baca Juga: Studi: Mengurangi Penggunaan Media Sosial 15 Menit Bisa Turunkan Risiko Kesepian dan Depresi Secara Signifikan

Efek pada metabolisme dan jantungnya bahkan lebih mencolok. Sampel darah menunjukkan bahwa tidur satu malam di kamar dengan lampu menyala meningkatkan resistensi insulin peserta.

Ini penting untuk mengontrol gula darah keesokan paginya.

Akan tetapi, yang paling mengejutkan bagi para peneliti adalah bagaimana paparan cahaya mempengaruhi detak jantung. "(Detak jantungnya) tinggi sepanjang malam. Itulah yang aneh," ujar Zee.