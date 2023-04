Raup Rp577,2 Miliar, Film 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves' Menyalip 'John Wick 4'! Cek Trailernya

SINAR HARAPAN - FILM "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" menempati urutan pertama di box office Amerika Utara periode Jumat 31 Maret 2023 hingga Minggu 2 April 2023.

Ini menyalip posisi "John Wick 4" yang pada pekan lalu menguasai posisi tersebut.



Debut film yang diadaptasi dari permainan papan peran (RPG) itu mengantongi pendapatan kotor sekitar 38,5 juta dolar AS (Rp577,2 miliar) dari 3.855 bioskop Amerika Utara, menurut laman Box Office Mojo per Senin.

Untuk debut di pasar internasional, film "Dungeons & Dragons" meraup 33 juta dolar AS (Rp494,7 miliar).

Dengan demikian, total pendapatan kotornya secara global mencapai 71,5 juta dolar AS (Rp1,07 triliun).



Film yang juga tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis 29 Maret 2023 ini mengikuti kisah penyair-pemusik yang ingin menebus kesalahan masa lalu.

Ini dilakukan dengan mencuri relik kuno yang dianggap dapat menghidupkan kembali orang mati.



Sementara itu, peringkat box office diikuti oleh "John Wick: Chapter 4" dengan menambahkan lagi pendapatan sebesar 28,2 juta dolar AS (Rp422,8 miliar) di Amerika Utara di akhir pekan kedua penayangannya.



Meskipun berada di posisi kedua, film keempat dari waralaba "John Wick" ini tercatat hingga kini sudah mengantongi 244,87 juta dolar AS (Rp3,67 triliun) secara global.

Secara rinci, film yang dibintangi Keanu Reeves ini mengumpulkan 122,87 dolar AS (Rp1,84 triliun) dari pasar Amerika Utara dan 122 juta dolar AS (Rp1,82 triliun) dari pasar luar Amerika Utara.



Kemudian posisi ketiga hingga kelima box office diikuti film "His Only Son" yang mendapatkan 5,5 juta dolar AS (Rp82,4 miliar), "Scream VI" dengan 5,3 juta dolar AS (Rp79,4 miliar), serta "Creed III" dengan 5 juta dolar AS (Rp74,9 miliar).

Simak trailernya berikut ini.***