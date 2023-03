Lima Tontonan Serial dan Film Unggulan Selama April, Coba Simak Daftarnya

SINAR HARAPAN--Prime Video menyiapkan sederet tontonan Serial serta Film dari dalam maupun luar negeri, mulai dari genre drama komedi, drama keluarga, hingga sci-fi disiapkan untuk menemani penonton Indonesia.



Simak rekomendasi tontonan yang siap hadir di Prime Video mulai April ini dikutip dari siaran resminya, Jumat.



1. My Sassy Girl (6 April 2023)

Drama komedi romantis adaptasi dari Film Korea dengan judul yang sama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi, yang menceritakan tentang perjalanan cinta Gian (Jefri Nichol) dan Sisi (Tiara Andini).



My Sassy Girl versi Indonesia ini, penuh dengan nuansa romansa anak muda yang mengisahkan perjalanan cinta antara Gian dan Sisi. Hubungan mereka dimulai dengan Gian yang bertemu dengan Sisi di stasiun kereta secara tidak sengaja.



Walaupun awalnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka, seiring waktu, benih-benih cinta tumbuh, dan mereka pun terikat satu sama lain. Film yang ringan ini membuat penonton akan terhibur dengan visual yang penuh warna dan candaan yang menghibur hati.

2. True to Love (12 April)

Serial K-drama True to Love akan hadir mulai 12 April. True to Love adalah Serial komedi romantis yang penuh dengan romansa. Serial ini berfokus pada kehidupan mentor kencan terkenal Deborah (Yoo In-na), perencana penerbitan Soo-hyeok (Yoon Hyun-min), dan kepala perusahaan penerbitan Sang-jin (Joo Sang-wook).



Pelanggan Prime Video di Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Jepang, India, AS, Inggris, Kanada, dan Australia dapat menonton episode baru True to Love setiap hari Rabu dan Kamis, mulai 12 April.

3. Autobiography​​​​​​​ (13 April)

Autobiography adalah Film drama Indonesia yang disutradarai oleh Makbul Mubarak. Selain meraih Piala Citra untuk skenario asli terbaik, Film ini juga telah diputar di sejumlah festival Film bergengsi dunia, seperti Festival Film Internasional di Venesia, Toronto, Busan, dan Stockholm.



Film ini mengisahkan tentang Rakib (Kevin Ardilova) yang bekerja sebagai penjaga rumah kosong milik seorang pensiunan bernama Purna (Arswendy Bening Swara). Suatu hari, Purna kembali ke rumah dan mencalonkan diri menjadi bupati di kampungnya. Setiap hari, Rakib menemani Purna melakukan sejumlah kegiatan sebagai calon bupati, termasuk berkampanye dan memasang spanduk. Rakib melihat sosok seorang ayah yang ia dambakan dalam diri Purna, hingga sebuah kejadian tak terduga mengubah semua pandangannya tersebut.

4. The Marvelous Mrs Maisel Season 5 (14 April)

Serial Amazon Original yang banyak mendapat penghargaan Emmy, The Marvelous Mrs Maisel akan berakhir dengan season kelima. Serial yang mengambil suasana akhir tahun 1950an ini menceritakan kisah Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) yang memiliki semua yang dia inginkan—suami yang sempurna, dua anak, dan apartemen elegan di Upper West Side, New York. Kehidupannya yang tampaknya indah berubah secara mengejutkan ketika dia menemukan bakat tersembunyi yang sebelumnya tidak dia ketahui, yaitu menjadi stand-up comedian.



Di season ini, Midge merasa dirinya semakin dekat dengan kesuksesan yang dia impikan, namun berujung menyadari bahwa impian itu ternyata masih jauh dari genggamannya.

5. Miracle in Cell No. 7 (20 April)

Miracle in Cell No. 7 adalah Film drama keluarga yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari Film Korea Selatan tahun 2013 berjudul sama karya Lee Hwan-kyung.



Film ini mengisahkan tentang Dodo Rozak (Vino G. Bastian), seorang penjual balon yang menyandang disabilitas intelektual dan tersandung kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang tidak dilakukannya. Dodo kemudian dibawa ke sebuah lapas dan ditempatkan di sel No. 7 yang dihuni napi-napi beringas, seperti Japra "Forman" Effendi (Indro Warkop), Zaki (Tora Sudiro), Yunus "Bewok" (Rigen), Atmo "Gepeng" (Indra Jegel), dan Asrul "Bule" (Bryan Domani). Dodo pun berhasil mendapatkan bantuan untuk menyelundupkan putrinya, Kartika (Graciella Abigail/Mawar De Jongh) ke dalam selnya.



Kedekatan Dodo dan Kartika menularkan kebahagiaan bagi napi dan sipir di penjara. Mereka mulai ragu apakah pria penyayang seperti Dodo, tega membunuh seorang gadis kecil.