Cocok untuk Silaturahmi Saat Lebaran, Ini Cara Maksimalkan Kamera Samsung untuk Foto dalam Kondisi Low Light

SINAR HARAPAN - FOTOGRAFER profesional Anton Suseno dan Gesit Wisnu Prakoso membagikan sejumlah tips dalam memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia di ponsel Samsung Galaxy S23 Series 5G bagi Anda yang ingin hunting foto low light atau kondisi minim cahaya.



Fitur-fitur yang diunggulkan mulai dari penggunaan kamera beresolusi tinggi, pengeditan foto secara praktis, hingga fitur lainnya yang bisa mendukung foto saat malam hari.

Berikut empat tipsnya sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

1. Maksimalkan nightography terbarukan dengan resolusi kamera 200MP

Menurut Anton, pemilihan resolusi kamera sangat menentukan kualitas foto malam hari.

Resolusi kamera yang dimiliki Galaxy S23 Ultra 5G, kata dia, cocok untuk memotret dengan setting low light yang tidak terlalu banyak distraksi.



Kamera beresolusi tinggi juga memberi kenyamanan tersendiri dalam mengedit foto, seperti saat crop foto untuk memusatkan objek tertentu.

Hasil foto crop tetap jernih dan bisa diunggah ke media sosial dengan epik.



Tak hanya itu, Anton juga memaksimalkan fungsi Expert RAW di dalam aplikasi kamera Galaxy S23 Ultra. Format RAW bisa mendukung edit foto yang lebih kompleks.



Selain itu, fungsi ini juga mendukung teknik yang lebih advanced seperti astrophoto, multi-exposure, serta long exposure yang cocok dimanfaatkan untuk memotret cahaya-cahaya yang bergerak di malam hari.

Touch up gambar langsung di Samsung Gallery

Anton mengakui dirinya sangat terbantu dengan kemampuan Samsung Gallery untuk edit foto yang memberikan keleluasaan lebih dalam tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan.



Tiga fungsi edit foto di Samsung Gallery yang digunakan Anton antara lain Object Eraser untuk menghapus orang, objek, hingga bayangan yang tak diinginkan; My Filter untuk membuat filter yang lebih personalisasi; serta mengubah tone warna dengan mengatur hue, saturation, dan luminance.



Manfaatkan fungsi manual focus pada Pro Mode

Kondisi cahaya yang minim biasanya membuat pemfokusan menjadi lebih sulit dibanding kondisi cahaya yang melimpah pada saat siang hari.

Namun, hambatan ini bisa teratasi dengan Pro Mode di Galaxy S23.



Menurut Gesit, manual focus di Pro Mode didukung fungsi focus peaking yang menawarkan rekomendasi focus area terbaik.

Selain itu, fotografer juga dapat memanfaatkan fitur Focus Enhancer yang sangat berguna ketika ingin mengambil foto makro.

Fitur zoom untuk mendapatkan foto low light yang dramatis

Gesit mengatakan fitur Super Resolution Zoom di Galaxy S23 dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan komposisi gambar terbaik ketika ingin menangkap silhouette portrait, sebuah teknik fotografi yang memanfaatkan sumber cahaya minim.



Tak hanya itu, fitur Optical Zoom 3X hingga 10X dapat mempertahankan kualitas foto secara konsisten.

Bahkan Zoom hingga 100X yang memiliki kemampuan reduksi noise dapat membantu pengguna ketika ingin memotret efek siluet dari objek yang jaraknya cukup jauh.***