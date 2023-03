Jangan Lupa, Tiket Konser Solo Suga BTS Mulai Dijual Senin Lusa

SINAR HARAPAN--Tiket konser solo Suga BTS bertajuk "SUGA | Agust D Tour in Jakarta" di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, mulai dijual pada 27 Maret 2023.



Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu, tiket konser yang dipromotori oleh iMe Indonesia itu dapat dibeli melalui aplikasi atau website tiket.com.



"Suatu kebanggaan bagi kami di tiket.com untuk menjadi bagian dari konser Suga kali ini. Pasti sudah cukup lama para penggemar grup BTS dan juga Suga menantikan kehadiran penyanyi favoritnya di Indonesia untuk menikmati penampilannya secara langsung," kata SVP of Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari.



Ia menambahkan bahwa menjadi mitra eksklusif platform penjual tiket konser Suga BTS merupakan bentuk komitmen tiket.com dalam mendukung pemulihan industri hiburan dan pariwisata di Indonesia.



Berikut ini daftar harga tiket konser SUGA | Agust D Tour in Jakarta:



VIP (standing): Rp3.500.000

CAT 1 (standing): Rp3.100.000

CAT 2 (standing) Rp2.200.000

CAT 3 (seating): Rp2.800.000

CAT 4 (seating): Rp1.700.000

CAT 5 (seating): Rp1.350.000



Diketahui, konser yang akan diselenggarakan selama tiga hari yakni 26-28 Mei 2023 itu menjadi pembuka tur konser Agust D Tour 2023 di Asia.



Konser Agust D Tour 2023 merupakan konser solo pertama Suga yang akan berlangsung mulai 26 April, diselenggarakan di Amerika Serikat, Asia, dan Korea. Pada konsernya di Asia, selain Indonesia, Suga juga mengunjungi negara lainnya yakni Jepang, Thailand, dan Singapura.