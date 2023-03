St. Loco Menghentak Carnaval Beach Ancol dalam Hammersonic Festival 2023, Nyanyikan Cover Lagu Iwan Fals

SINAR HARAPAN - UNIT hip metalcore Jakarta, St. Loco tampil atraktif paripurna menyapa massa di perhelatan hari pertama Hammersonic 2023 dengan membawakan dua lagu cover yaitu "Nakal" dari GIGI dan "Bento" milik Iwan Fals.



Band yang dinahkodai Duo Dimas (vokal), Berry (rap), Webster (drums), Gilbert (bass), Iwan (gitar ) dan Tius (DJ) ini membuka penampilan apik mereka lewat "Nakal" dengan aransemen menggebu-gebu, gempuran bait rap dan sayatan turntable khas St. Loco.



"Selamat malam, Hammersonic! Kami St. Loco dan kami sangat senang manggung di Hammersonic kali ini. Bisa main di depan kalian semua yang pasti jadi sebuah pengalaman yang gokil," sapa vokalis Duo Dimas dari atas panggung Hammer, Sabtu.

Memainkan sejumlah hits di antaranya "Terapi Energi", "Nirmala", dan "Hip Rock", St. Loco tampil mengentak Carnaval Beach Ancol selama sekitar dua puluh menit sebelum menutup penampilan mereka dengan cover lagu lainnya..



"Terima kasih buat kalian semua. Berikut adalah lagu recycle ala St. Loco, sebuah lagu yang sangat monumental dan gue berharap lagu ini bisa berkesan di hati kalian semua. So this is 'Bentooooo'!" teriak Duo Dimas dan Berry serempak yang diganjar teriakan riuh penonton.***