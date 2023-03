Sinema Keliling di Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta Tampilkan Film Pendek Sineas Lokal hingga Stand Up

SINAR HARAPAN - KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar “Sinema Keliling” di Kampung Wisata Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta dalam rangka road show Festival Film Bulanan 2023.

Acara yang dilaksanakan pada awal Maret itu, juga sebagai bentuk upaya mendongkrak ekonomi kreatif (ekraf) masyarakat, melalui film pendek karya sineas lokal.

“Melalui kegiatan Sinema Keliling ini diharapkan sineas Indonesia, komunitas film daerah, pengelola Desa Wisata di Indonesia bisa bersinergi, bahu-membahu, berkreasi menghasilkan karya dan turut ambil andil dalam membangun pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, melalui keterangan resminya belum lama ini.

Sandiaga menyampaikan, “Sinema Keliling” adalah acara pemutaran film yang dilakukan untuk mempromosikan film pendek karya sineas lokal sebagai alternatif tontonan.

Ini yang diharapkan bisa menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat luas, selain menjadi penggerak sektor ekraf masyarakat sekitar.

Adapun deretan film yang diputar merupakan yang terpilih pada Festival Film Bulanan 2022-2023.

Film itu, di antaranya Semayam, Maramba, Memorabilia, Gemintang, Jagat, We, Krenteg, Subuh, Surro, Cerita di Waktu Yang Salah, Di Bawah Langit Yang Sama, Waiting For Your Phone Call, Dua Pilar Satu Atap, Pesen Pungkasan, Merajut Selamat Tinggal, Facticity, dan Akhir Dari Sebuah Permulaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Musik, Film dan Animasi Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf Mohammad Amin menyebut, Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan kemajuan ekonomi kreatif yang pesat.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari sederet prestasi yang telah ditorehkan para sineas muda Yogyakarta.

“Maka tidak salah kami memilih Yogyakarta sebagai lokasi pertama dalam menyelenggarakan Sinema Keliling sebagai rangkaian Roadshow Festival Film Bulanan ini,” katanya pula.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dadik Rahmanto, dan Koordinator Marketing Kampung Wisata Rejowinangun Eed Kurniawan menyambut baik pagelaran ini.

Mereka menilai kehadiran Sinema Keliling akan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.