Catatkan Sejarah! Profil Michelle Yeoh, Aktris Asia Pertama yang Berhasil Menangkan Piala Oscar

SINAR HARAPAN - SEMUA mata tertuju pada Oscar 2023, menyusul skandal tamparan mengejutkan tahun lalu dengan Will Smith dan Chris Rock.

Tahun ini, Michelle Yeoh membawa pulang piala Oscar "Aktris Terbaik", untuk peran utamanya dalam "Everything Everywhere All at Once".

Ini adalah kemenangan pertama bagi Michelle Yeoh yang berusia 60, dan itu membuat sejarah Oscar, karena dia adalah wanita pengenal Asia pertama yang memenangkan penghargaan aktris terbaik.

Dia juga wanita kulit berwarna kedua yang memenangkan kategori tersebut setelah Halle Berry membawa pulang penghargaan pulang untuk “Monster's Ball” pada tahun 2002.

Ini adalah momen yang diharapkan dan tentunya menarik untuk ditonton.

“Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan,” kata Michelle Yeoh dalam pidatonya.

“Mimpi memang menjadi kenyataan. Dan nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda!" katanya.

Michelle Yeoh adalah seorang aktris, produser, dan seniman bela diri Malaysia. Ia lahir pada 6 Agustus 1962, di Ipoh, Malaysia.

Michelle Yeoh memulai karirnya sebagai ratu kecantikan, memenangkan gelar Miss Malaysia pada tahun 1983.

Dia kemudian beralih ke akting, tampil di sejumlah film aksi Hong Kong sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk "Police Story 3: Super Cop", "Tai Chi Master," dan "Wing Chun."

Michelle Yeoh memperoleh pengakuan internasional untuk perannya sebagai Wai Lin dalam film James Bond 1997 "Tomorrow Never Dies," dan kemudian membintangi film-film laris "Crouching Tiger, Hidden Dragon," "Memoirs of a Geisha," dan "The Lady. "