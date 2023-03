Berikut Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2023, Film 'Everything Everywhere All at Once' Raih 7 Penghargaan

SINAR HARAPAN - FILM "Everything Everywhere All at Once" memimpin Oscar tahun ini, memenangkan tujuh dari 11 penghargaan yang dinominasikan termasuk hadiah terbesar malam itu untuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Michelle Yeoh, bintang film tersebut, mengukir sejarah sebagai wanita Asia pertama yang memenangkan Oscar untuk aktris terbaik.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi ... memang menjadi kenyataan," katanya saat pidato penerimaannya.

"Dan nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda."

Aktris lain yang dinominasikan dalam kategori tersebut antara lain Cate Blanchett untuk "Tár", Ana de Armas untuk "Blonde", Andrea Riseborough untuk "To Leslie", dan Michelle Williams untuk "The Fabelmans".

"All Quiet on the Western Front" diikuti dengan empat Oscar. "The Whale" membawa pulang dua penghargaan, termasuk kemenangan aktor terbaik Brendan Fraser.

Simak daftar pemenang selengkapnya di bawah ini.

Best Animated Featured Film

"Guillermo del Toro's Pinocchio" --- PEMENANG

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Puss in Boots: The Last Wish"

"The Sea Beast"

"Turning Red"

Best Supporting Actor

Brendan Gleeson, "The Banshees of Inisherin"

Brian Tyree Henry, "Causeway"

Judd Hirsch, "The Fabelmans"

Barry Keoghan, "The Banshees of Inisherin"

Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" ---PEMENANG

Best Supporting Actress

Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Hong Chau, "The Whale"

Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" ---PEMENANG

Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"

Best documentary feature film

"All That Breathes"

"All the Beauty dan the Bloodshed"

"Fire of Love"

"A House Made of Splinters"

"Navalny" --- PEMENANG

Best live action short film