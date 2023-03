Deretan Mobil-mobil Baru yang Meluncur pada GJAW 2023, dari Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Mazda MX5 Miata

SINAR HARAPAN - PADA ajang pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, banyak dimanfaatkan oleh para produsen pemegang merek di Indonesia untuk meluncurkan berbagai produk terbaru.

Ini dilakukan guna mendapat perhatian lebih dari para pengunjung yang datang langsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.



Dalam acara pembukaan yang lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa industri otomotif menjadi salah satu tonggak bangkitnya ekonomi Indonesia setelah COVID-19 menghantam.

Baca Juga: Gaikindo Optimistis Relaksasi PPnBM Dongkrak Pasar Otomotif Nasional

"Kami mengapresiasi langkah GAIKINDO untuk menyelenggarakan Pameran GJAW 2023. Pencapaian angka penjualan yang baik adalah kunci untuk menarik investasi lebih di sektor otomotif," kata Airlangga Hartarto dalam siaran resmi yang dikeluarkan oleh GAIKINDO pada Senin.



Untuk itu, pameran yang berlangsung sejak 10 sampai dengan 19 Maret 2023 ini, banyak dihiasi oleh berbagai kendaraan baru yang dapat menjadi pilihan konsumen otomotif di tanah air.



Pameran ini menjadi momentum bagi sebagian Agen Pemegang Merek (APM) untuk melakukan peluncuran produk baru yang siap dijual dengan harga resmi.

Baca Juga: Sinyal Ekonomi Membaik? Gaikindo Nilai Penjualan Kendaraan Tak Turun Mesti Insentif PPnBM Dihapus

Beberapa mobil yang sebelumnya sudah dikenalkan, kali ini benar-benar diluncurkan secara resmi lengkap dengan harganya.

Toyota memboyong varian produk terbarunya yaitu All New Astra Toyota Agya dan All New Agya GR Sport, serta Daihatsu dengan All New Astra Daihatsu Ayla yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang.



Sedangkan di segmen berbeda, Suzuki juga resmi merilis harga jual Grand Vitara yang merupakan produk SUV yang sudah lama punya nama di pasar Indonesia.

Baca Juga: Padukan Otomotif dan Lifestyle, Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 Digelar 10 Hingga 19 Maret 2023

Pabrikan lain yang juga secara resmi mengumumkan harga reguler mobil terbarunya adalah Chery.



Sedangkan brand-brand yang meluncurkan produk terbarunya ada Lexus dengan RZ yang merupakan mobil bertenaga listrik, lalu terdapat Mazda yang meluncurkan Mazda MX5 Miata dengan sistem transmisi manual.



Tak kalah memukau dengan produk terbarunya, Subaru memboyong Crosstrek di GJAW yang merupakan pesaing SUV kompak di Indonesia. Nissan tidak ketinggalan dalam hal perkenalan produk baru yaitu Terra facelift.

Baca Juga: Wuling Hadirkan Unit Test Drive Alvez, Air ev, dan juga Almaz Hybrid di GJAW

GJAW 2023 menghadirkan inovasi Industri otomotif Indonesia secara lengkap, total lebih dari enam puluh merek, termasuk kendaraan penumpang, kendaraan premium, kendaraan komersial, dan industri pendukung seperti BMW M, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda.



Terdapat pula jenama seperti Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling akan fokus pada peluncuran kendaraan terbaru dan juga promo untuk meningkatkan transaksi sepanjang pameran berlangsung.



"Kami berharap kehadiran berbagai merek otomotif dengan lineup yang lengkap, serta berbagai inovasi di GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, berkontribusi terhadap angka penjualan industri otomotif Indonesia serta secara berkelanjutan terus menjaga gairah pasar otomotif di Indonesia," harapan Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi.***