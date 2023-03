Wuling Hadirkan Unit Test Drive Alvez, Air ev, dan juga Almaz Hybrid di GJAW

SINAR HARAPAN - PADA ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, Wuling Motors (Wuling) kembali memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk bisa merasakan langsung berbagai kendaraan yang dipasarkan di Indonesia.



"Kami menyediakan unit test drive bagi para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang inovatif di area yang telah disediakan," kata Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani dalam keterangan resminya, Sabtu 3 Maret 2023.



Pada ajang ini, Wuling menyediakan empat unit test drive yang bisa langsung dicoba di area test drive. Lini produk tersebut meliputi Wuling Alvez, Air ev, dan juga Almaz Hybrid.

Wuling yang menempati booth C1 Cendrawasih Hall, menampilkan total sembilan unit display yang terdiri dari beragam segmen.

Di segmen SUV, terdapat Almaz Hybrid yang menonjolkan aspek performa dan efisiensi berkendara yang menghadirkan sensasi berkendara yang mengesankan.



Ada juga Almaz RS yang dilengkapi fitur berkendara yang inovatif untuk lalui berbagai medan, dan compact SUV Wuling yang baru diluncurkan bulan lalu, Alvez.

Untuk segmen MPV Wuling meliputi New Confero S dan New Cortez yang sesuai untuk bepergian dengan nyaman bersama keluarga.

Selain itu, kendaraan listrik Wuling di Indonesia, Air ev, turut ditampilkan dengan tipe Long Range serta unit yang telah dikreasikan oleh Slaze.



"Pada pameran GJAW tahun ini, kami menampilkan seluruh lini produk Wuling yang telah dipasarkan di Indonesia sejalan dengan tema ‘Experience All At Once," ujar Dian.

Tidak hanya memamerkan kendaraan dan menyediakan unit yang bisa langsung dicoba, Wuling juga memberikan berbagai program menarik yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pengunjung ketika bertransaksi.



"Konsumen juga dapat memanfaatkan berbagai promo menarik yang kami hadirkan untuk mendapatkan kemudahan dalam memiliki produk Wuling selama GJAW 2023 berlangsung," ucap Dian.



Pada ajang GJAW 2023, Wuling menghadirkan program menarik untuk konsumen yang hendak membeli Air ev, berhak mendapatkan voucher Air ev body kit senilai Rp2.000.000. Kemudian, bagi pengunjung yang tertarik untuk memiliki Almaz Hybrid, Wuling juga menawarkan kemudahan dengan memberikan additional trade in sebesar Rp5.000.000.

Tak hanya itu, Wuling memberikan promo spesial berupa voucher belanja senilai Rp2.000.000 untuk setiap transaksi Alvez dalam periode launching.

Terdapat pula promo menarik meliputi potongan harga khusus dan gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000km untuk pembelian lini produk Wuling lainnya.***