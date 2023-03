Nyaris 'Sold Out' Tiket Konser TREASURE di Jakarta Tinggal Satu Kategori

Promtor MecimaPro menyediakan total enam kategori tiket yaitu Blue A dan B Soundcheck (Rp3,4 juta), Pink A dan B Send Off (Rp3,4 juta), Pink A dan B (Rp2,9 juta), Green A dan B (Rp2,4 juta), Orange A dan B (Rp1,4 juta), Yellow (Rp2 juta), dan Purple A dan B (Rp2,2 juta).Kategori Yellow mendapat nomor kursi sedangkan kategori lainnya festival atau berdiri. TREASURE nantinya tak hanya menggelar konser di Indonesia, tetapi juga mengadakan fan signing event atau pemberian acara tanda tangan. Kegiatan ini khusus untuk para penggemar yang membeli tiket "2023 TREASURE TOUR (HELLO) IN JAKARTA" dengan cara mengisi formulir yang diunggah akun resmi Twitter MecimaPro.