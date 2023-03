Tampil dengan Personel Lengkap, Konser 3 Hari NCT Dream Akhirnya Usai, Haechan: 'NCTzen Indonesia Mantul!'

Baca Juga: NCT Dream Akan Rilis Mini Album 'Candy' pada Tanggal Berikut, Sajikan Remake Lagu Megahit Tahun 1996

Lagu-lagu baru juga mereka hadirkan seperti " We Go Up ", "Beatbox", "Hello Future" dan "Hot Sauce" sebelum menutup acara dengan lagu "Candy".Di sela pertunjukan, para personel NCT Dream sempat menyampaikan kesan-kesan manis kepada para penonton sekaligus NCTzen di tanah air.”Beberapa kali kami datang ke sini dan merasa luar biasa dengan antusiasme para penggemar di sini. Ini yang menjadi alasanku suka ke Indonesia,” ujar Jaemin.​​​​​​