Asteroid dengan Berat Lebih dari 123 Ton Terus Mendekati Bumi, Bakal Ciptakan Hantaman Besar?

SINAR HARAPAN - ASTEROID dengan 145 ekor kuda Clydasdale bergerak mendekati Planet Bumi, demikian laporan pelacak asteroid NASA.

Asteroid yang diberi nama 535844 (2015 BY310) itu ditemukan pada 2015, menurut Near-Earth Object Studies (CNEOS) Propulsion Laboratory (JPL) NASA.

Dari perkiraan pihak NASA, diameter asteroid ini sekitar 250 meter. Asteroid 535844 (2015 BY310) kemungkinan sedikit lebih besar dari 145 ekor kuda Clydesdale jantan dewasa yang ditumpuk satu sama lain, melansir situs The Jerusalem Post, Senin 6 Maret 2023.

Adapun berat rata-rata kuda Clydesdale dewasa sekitar 850 kilogram. Jadi total berat 145 ekor sekitar 123 ton lebih.

Sementara itu, ]Kecepatan rata-rata kuda ini sekitar 32 kilometer per jam. Lalu, kecepatan asteroid 535844 (2015 BY310) ini sekitar 7.72 kilometer per detik atau 27.792 kilometer per jam.

Meskipun, asteroid ini mendekati Bumi, namun jaraknya dari Bumi lebih dari 4 juta kilometer.

Walaupun dalam skala kosmik jarak tersebut terbilang dekat, tapi tidak sedekat Bulan, yang rata-rata mengorbit sekitar 384.000 kilometer dari Bumi.

Bila asteroid ini menghantam Bumi, maka akan menciptakan kehancuran yang sangat masif.

Davidson Institute of Science Israel mengatakan, asteroid dengan diameter 140 meter lebih bisa melepaskan energi ribuan kali lebih besar dari bom atom pertama.***