Disambut Hangat NCTzen, NCT Dream Senang Bisa Kembali ke Indonesia, Jisung: 'Happy Banget!'

SINAR HARAPAN - GRUP idola K-pop NCT Dream mengungkapkan perasaan mereka bisa kembali menggelar konser solo di hadapan para penggemar atau disapa NCTzen di Indonesia termasuk hal yang mereka sukai kala berkunjung ke Tanah Air.



Maknae atau personel termuda dalam grup Jisung mengaku merasa senang karena NCT Dream selalu mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar di Indonesia.



"Jadi, setiap NCT Dream datang ke sini sambutan penggemar Indonesia luar biasa seperti sekarang ini. Rasanya senang banget. Sekarang datang mengadakan konser, jadi, happy banget!" kata Jisung dalam konferensi pers menjelang gelaran konser "NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in JAKARTA", di ICE BSD, Tangerang, Sabtu 4 Mei 2023.

Dia lalu mengingat salah satu momen menyenangkan selama konser NCT Dream, yakni kala lebih dekat dengan para penggemar dan melihat ekspresi mereka secara lebih jelas.



Rekan Jisung di NCT Dream Jaemin menuturkan teriakan penggemar menjadi salah satu hal yang dia sukai saat melakukan tur konser di Indonesia.

Sebelumnya, dia dan tim berkesempatan mengadakan konser solo perdana bertajuk "The Dream Show" pada Maret 2020 di Jakarta.

"Salah satu alasan yang aku suka world tour di Indonesia soalnya teriakan penggemar yang luar biasa," kata Jaemin.



Selain menggelar konser solo, Jaemin dan rekan-rekannya di NCT Dream sudah beberapa kali tampil dan menyapa para penggemar di Indonesia, sebagai salah satu pengisi acara di salah satu saluran televisi swasta. Antusiasme NCTzen Indonesia membuatnya gemas.



"Ada satu alasan kenapa aku benar-benar enggak sabar konser di Indonesia, yaitu beberapa kali datang ke sini dan penggemar di sini sangat antusias, menggemaskan banget penggemar Indonesia," tutur Jaemin.

NCT Dream dijadwalkan menggelar konser solo "NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in JAKARTA" di ICE BSD, Tangerang selama tiga hari sejak Sabtu (4/3) hingga 6 Maret mendatang.



Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang NCT Dream sambangi dalam gelaran konser solo.

Setelah Indonesia, mereka akan tampil di Bangkok, Thailand; Manila, Filipina; Singapura; dan Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka juga dijadwalkan tampil di kota Asia lainnya seperti Hong Kong, serta benua Eropa dan Amerika Serikat.

NCT Dream yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung memulai debut pada tahun 2016 sebagai subunit ketiga dari NCT, melalui lagu "Chewing Gum".

Mereka kemudian merilis lagu-lagu hit seperti "Glitch Mode," "Beatbox," "Hot Sauce", "Hello Future" dan "We Go Up."



Belakangan ini mereka mengeluarkan single Jepang "Best Friend Ever" dan “Candy”, sebuah remake dari lagu hit grup H.O.T yang dirilis pada tahun 1996, yang juga menjadi judul album mini spesial musim dingin grup itu.***