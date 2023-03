Hati-hati Jangan Berlebihan! Studi Sebutkan Minum 3 Cangkir Kopi Setiap Hari Akibatkan Hal Ini pada Ginjal

SINAR HARAPAN - STUDI terbaru mengungkap minum tiga cangkir kopi setiap hari dapat merusak ginjal. Studi yang diterbitkan dalam JAMA Network Open ini berlangsung sekitar 16 tahun.

Dalam penelitian melibatkan 1.180 responden yang terdiri atas orang dewasa yang berusia antara 18 dan 45 tahun dan memiliki hipertensi tahap satu yang tidak diobati.

Seperti dikutip dari laman Eat This Not That, Rabu 1 Maret 2023, setiap responden diperiksa selama masa tindak lanjut yang terjadi dalam rentang waktu tujuh setengah tahun.

Baca Juga: Infused Coffee Cara Baru Menikmati Kopi, Bakal Jadi Tren di Tahun 2023?

Pada saat itu, peneliti mengawasi hiperfiltrasi (tingkat filtrasi glomerulus yang dianggap lebih tinggi dari normal), albuminuria (terlalu banyak albumin dalam urin), dan hipertensi.

Itu semua merupakan tanda umum disfungsi ginjal dan penyakit ginjal.

Saat melihat hasilnya, peneliti pertama kali mencatat varian rs762551 dari gen CYP1A2 hadir di sekitar setengah dari responden. Artinya, tubuh mereka tidak memetabolisme kafein secepat yang seharusnya.

Baca Juga: Benarkah Minum Kopi Aman untuk Orang dengan Hipertensi? Ini Faktanya

Studi juga menemukan mereka yang memetabolisme kafein lebih lambat; 2,7 kali lebih mungkin mengalami disfungsi ginjal jika mereka minum tiga cangkir kopi atau lebih setiap hari.

Secara khusus, mereka 2,5 kali lebih mungkin mengalami hiperfiltrasi; 2,7 kali lebih mungkin mengembangkan albuminuria; dan 2,8 kali lebih mungkin menghadapi hipertensi.

"Ini berimplikasi kafein, khususnya, sebagai komponen dalam kopi yang dapat merusak ginjal," jelas penulis utama studi sekaligus peneliti di Departemen Komunitas dan Kedokteran Keluarga di University of Toronto, Kanada, dr Sara Mahdavi.

Baca Juga: Makin Mendominasi Pasar Mesir, Indonesia Ekspor 50 Kontainer Biji Kopi dan Rempah-rempah Lokal

Perwakilan Kidney Foundation, Melanie Betz mengatakan penelitian tersebut menyoroti betapa pentingnya nutrisi yang harus disesuaikan pada setiap orang.

"Penting untuk diingat penelitian ini menemukan risiko disfungsi ginjal yang lebih tinggi pada orang yang minum lebih dari tiga cangkir kopi per hari. Itu cukup banyak," ungkap Melanie Betz.

Betz menyebut, hasil studi memberi tahu orang bahwa mengonsumsi kopi sebanyak satu sampai dua kopi tidak ideal.