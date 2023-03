The Strokes Bakal Tampil di We The Fest (WTF) 2023, Penggemarnya Langsung Sujud Syukur

SINAR HARAPAN - FESTIVAL musik We The Fest (WTF) 2023 secara resmi mengumumkan line-up fase pertama pada pertengahan Februari lalu untuk gelaran yang dihelat pada 21-23 Juli mendatang.

Salah satu penampil yang paling ditunggu adalah unit garage rock asal Manhattan, New York, The Strokes.



Band yang beranggotakan Julian Casablancas (vokal), Albert Hammond Jr. (gitar), Nick Valensi (gitar), Nikolai Fraiture (bass), dan Fabrizio Moretti (drums) itu memang masyhur sebagai salah satu penggawa kebangkitan subgenre indie rock awal milenium 2000.

Tak heran ketika WTF 2023 meluncurkan nama The Strokes yang untuk kali pertama menginjakkan kaki di Indonesia, maka generasi penikmat musik yang besar dan tumbuh pada awal kemunculan kuintet New York itu sontak "bersujud syukur".



"Kaget ketika tahu mereka akan datang. Seketika langsung panik, cari detail info sampai-sampai kerjaan kantor hari itu ke-skip karena gue sibuk tanya ke teman-teman soal tiket," kata Maliki, seorang desainer grafis yang mulai menyimak The Strokes sejak tahun 2003.



Maliki yang sudah mengantongi tiket WTF 2023 menjelaskan awal ketertarikannya pada The Strokes.

Pada mulanya ia sama sekali tidak mengenal lima sekawan itu dan baru membeli album-album mereka di kemudian hari.



"Gue suka sekali musiknya tanpa pernah tahu apa alasannya. Padahal gue pernah mencoba dengar band lain yang katanya mirip The Strokes, namun tetap tidak bisa mengalahkan rasa suka pada band itu," katanya.

Sementara itu Dimas Anindityo, seorang penggemar The Strokes garis keras yang telah mendengarkan karya-karya Julian and co. sejak tahun 2000, memiliki impresi awal bahwa band tersebut punya attitude yang keren dan jauh dari kesan berandal.

"Gue suka musik dan gaya mereka. Jelas, saat itu musik mereka tergolong berbeda dengan membawa gaya rock anti-kemapanan, namun tidak berkesan norak semisal menampilkan imej sok-sok narkoba atau mabuk-mabukan," kata Dimas yang kini bekerja di sektor pemerintahan.

Ketika mengetahui bahwa band kesayangannya akan menjejakkan kaki di Jakarta, Dimas mengaku sangat antusias untuk menonton dan berharap The Strokes akan memainkan katalog yang ada di album pertama.

"Excited banget. Ini salah satu bucket list band yang mau gue tonton selama hidup," akunya.***