Terfavorit! Ini Dua Kendaraan yang Jadi Tulang Punggung Penjualan Toyota di IIMS 2023, Terjual Lebih 500 Unit

SINAR HARAPAN - TOYOTA berhasil mencatat 1.947 surat pemesanan kendaraan (SPK) sepanjang gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) yang berlangsung pada 16-26 Februari 2023.



Dari total SPK tersebut, MPV Avanza dan Veloz menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang masing-masing 331 unit dan 184 unit, atau sebesar 26,4 persen dari total seluruh model Toyota.



Selain MPV Avanza dan Veloz, All New Kijang Innova Zenix baik Hybrid maupun Non-Hybrid yang baru diluncurkan beberapa bulan lalu juga berhasil menarik minat pengunjung, dengan membukukan 403 SPK.

Jika dibandingkan IIMS tahun lalu, penjualan kendaraan elektrifikasi hybrid Toyota berhasil meningkat signifikan yakni 212 persen atau membukukan 150 SPK.

Ini termasuk All New Kijang Innova Zenix Hybrid dan New Corolla Cross GR-Sport Hybrid EV yang diluncurkan di IIMS 2023.



Sementara itu, model-model lainnya yang juga berkontribusi besar adalah Raize dengan 265 SPK, Fortuner dengan 184 SPK, dan Rush dengan 181 SPK.

Kemudian pada Exhibition Night IIMS 2023, Toyota juga berhasil mendapatkan penghargaan The Best Medium MPV berkat All New Kijang Innova Zenix dan The Best Electric Car berkat Toyota bZ4X.***