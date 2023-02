Tampil Memukau Penonton di Woke Up Fest 2023 Istora Senayan, OneRepublic Cover Lagu Adele hingga Beyonce

SINAR HARAPAN - ADA yang unik dari penampilan band pop rock OneRepublic pada Woke Up Fest 2023 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu.

Tak hanya memainkan sederet hits andalan, band asal Colorado Amerika Serikat itu juga membawakan beberapa lagu cover yang amat dikenal oleh publik.



Band yang beranggotakan Ryan Tedder (vokal), Zach Filkins (gitar), Drew Brown (gitar), Brent Kutzle (cello), Brian Willett (keys/violin), dan Eddie Fisher (drums) tersebut tampil menghibur penggemar selama sekitar satu jam.



Baca Juga: Konser Westlife di ICE BSD Jadi Momen 'Comeback' Mark Feehily ke Hadapan Penggemar



Di tengah-tengah penampilan, vokalis Ryan Tedder bercerita mengenai berbagai kesan positif yang ia dapatkan selama bekerja dengan banyak musisi lintas-genre.

Selama ini ia memang kerap membuat lirik dan lagu untuk sejumlah penyanyi.



"Aku mengajak kalian selama lima belas menit ke depan untuk bernyanyi empat atau lima lagu yang mungkin amat digemari di sini," kata Ryan sambil beralih ke piano dan memainkan lagu "Halo".

Baca Juga: Nonton Konser Musik Sambil Ngemil di Pasar Musik Festival, dari Bakso Seafood hingga Philly Cheese Steak

Lagu tersebut ditulis oleh Ryan bersama penulis lagu Evan Kidd Bogart yang kemudian dipopulerkan oleh solois Beyoncè.

Tak hanya "Halo", OneRepublic juga membawakan sejumlah cover yang melibatkan Ryan Tedder dalam proses produksinya.



Ryan lalu mengajak penonton berkaraoke lagu "Rumour Has It" yang ia tulis dan kemudian dipopulerkan oleh Adele pada tahun 2011.

Baca Juga: Mega Konser Raisa Andriana di GBK Bakal Hadirkan 40.000 Penonton, Diprediksi Jadi Penggerak Wisata

Selepas itu, secuplik lagu "That's What I Want" milik Lil Nas X juga meluncur sesaat sebelum OneRepublic memainkan komposisi bersemangat "Sucker".



Lagu yang dirilis tahun 2019 tersebut dipopulerkan oleh grup band Jonas Brothers dan juga ditulis serta diproduseri oleh Ryan Tedder.



Dalam perhelatan Woke Up Fest 2023 kali ini, OneRepublic tampil membawakan deret lagu andalan mereka di antaranya "Secrets", "Good Life", "Stop and Stare""Rescue Me", dan "Love Runs Out". Sementara itu lagu "I Ain't Worried", "Apologize", "I Lived", "Counting Stars", dan "If I Lose Myself" menghadirkan koor massal paling pecah sepanjang konser.

Baca Juga: Suga BTS Bakal Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia, Simak Detailnya

Hingga kini OneRepublic telah merilis tujuh album studio yaitu "Dreaming Out Loud" (2007), "Waking Up" (2009), "Native" (2013), "Oh My My" (2016), dan "Human" (2021).***