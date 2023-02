Morris Garage Sabet Penghargaan Mobil Listrik Terbaik di IIMS 2023

SINAR HARAPAN--Jenama otomotif asal Inggris, Morris Garage (MG) menyabet penghargaan The Most Favorite Best EV Car atau mobil listrik terfavorit terbaik pada pagelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (25/2).

“Di balik rasa bangga atas penghargaan ini, ada usaha dan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam merepresentasikan jenama dan produk MG,” ujar Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin.

Di tengah industri otomotif yang begitu kompetitif, Arief mengatakan persaingan tidak hanya pada kualitas kendaraan, kelengkapan fitur, atau pun inovasi, namun juga pelayanan dan desain yang menarik namun fungsional.

“Maka kami wajib meningkatkan standar dari tahun ke tahun, dan sangat bahagia ketika itu diapresiasi dalam bentuk penghargaan yang kami terima,” tambahnya.

Penghargaan kendaraan listrik terbaik kali ini terasa lebih istimewa mengingat MG baru-baru ini merilis crossover terbarunya yakni MG4 EV di Indonesia.

Kehadiran MG 4 EV ini tentu turut menambah gairah pasar mobil listrik Tanah Air. Pasalnya, mobil yang membidik pasar anak muda ini menawarkan banyak teknologi baru yang dikemas dengan desain agresif.

Salah satunya saja penggunaan baterai One Pack tipis berukuran 110 milimeter. Keamanan sistem baterai ini juga telah lolos uji sertifikasi International Protection (IP) 68 dan IP69 yang tahan air dan debu. Serta masih banyak lagi teknologi baru yang disematkan.

Arief menyebut jumlah pemesan MG4 EV melonjak hingga 330 unit kurang dari 10 hari sejak hari pertama mobil ini diluncurkan. Awalnya, pemesanan dibatasi hanya 100 orang pada gelombang pertama.

Diketahui belum lama Presiden Joko Widodo juga sempat mengunjungi gerai MG di IIMS untuk melihat mobil-mobil listrik yang membidik pasar anak muda itu. Jokowi menyempatkan untuk masuk ke dalam kabin MG 4 EV.

“Apalagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama rombongan menyempatkan mampir di booth MG terkesan dengan primadona tahun ini, MG4 EV, dan menyatakan dukungannya kepada kami. Tentunya kami makin termotivasi.” Kata Arief.

Selain The Most Favorite Best EV Car, MG juga menyabet penghargaan The Most Favorite Booth atau gerai terfavorit di IIMS 2023.