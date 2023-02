Lee Jae Wook Siapkan "Kejutan" di Kasablanka Hall Hari Ini

SINAR HARAPAN--Aktor asal Korea Selatan Lee Jae Wook akan menyiapkan "kejutan" untuk para penggemar di acara bertajuk “2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting In Jakarta” yang akan digelar pada Sabtu (25/2) di The Kasablanka Hall, Jakarta.



Ketika ditanya bagaimana persiapannya untuk acara temu penggemar, Lee Jae Wook mengaku dirinya tidak memiliki talenta khusus sehingga memilih untuk menyiapkan sebuah nyanyian.



"Saya tidak punya talent yang khusus, jadi saya siapkan nyanyian (di acara temu penggemar)," kata aktor berusia 24 tahun itu melalui penerjemah saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.



Pada kesempatan tersebut, Lee Jae Wook enggan membocorkan dan mendeskripsikan detail yang akan ditampilkan untuk acara besok. Meski begitu, dia mengisyaratkan bahwa penggemar yang datang ke acara jumpa penggemar besok akan bisa "mencium wangi".



Ini menjadi pertama kalinya pemeran di drama “Alchemy of Souls” itu mengunjungi Indonesia, dalam hal ini kota Jakarta. Bagi Lee Jae Wook, Indonesia merupakan negara yang cukup jauh dari negara asalnya.



"Tapi terima kasih banyak sudah menyambut saya. Semoga saya bisa membuat kenangan yang baik di Indonesia, di Jakarta," kata dia melalui penerjemah.



Walaupun acara jumpa penggemar secara resmi diadakan pada Sabtu (25/2), Lee Jae Wook mengatakan dirinya secara tidak langsung sudah melakukan jumpa penggemar saat tiba di bandara pada Kamis (23/2).



Menurut dia, para penggemar menyambutnya dengan luar biasa dan berapi-api pada saat dirinya tiba di bandara. Lee Jae Wook berharap semangat yang ditunjukkan penggemar itu tidak padam hingga acara besok.



Sebelumnya, Lee Jae Wook juga telah menyapa para penggemar di beberapa negara di Asia antara lain di Tokyo pada 30 Januari, Bangkok pada 4 Februari, serta Hong Kong pada 18 Februari.



Rangkaian acara temu penggemar ini dimulai di Seoul pada 14 Januari. Selain kota-kota tersebut, Lee Jae Wook juga akan singgah di kota-kota lainnya di Asia yaitu Manila pada 11 Maret dan Taipei pada 26 Maret.



Rangkaian jumpa penggemar ini menandai tur atau keliling ke beberapa negara yang pertama bagi Lee Jae Wook. Aktor itu mengaku mulanya dia merasa gugup untuk menjalani tur pertama ini, namun semakin terbiasa seiring dengan berjalannya waktu.