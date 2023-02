Ingin Beli Mobil Bekas Honda dengan Kualitas Terjamin? Simak Program 'Honda Certified Used Car'

SINAR HARAPAN - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan Honda Certified Used Car, yaitu mobil bekas Honda bersertifikasi dengan kualitas yang terjamin serta harga bersaing.



Hadirnya program Honda Certified Used Car untuk memudahkan konsumen membeli mobil bekas dengan kualitas terjamin.



"Program Honda Certified Used Car merupakan layanan terbaru Honda yang memudahkan konsumen mendapatkan mobil bekas Honda dengan kualitas terjamin, yang akan memberikan rasa aman dan nilai lebih bagi konsumen," ujar President Director PT Honda Prospect Motor Kotaro Shimizu dalam rilis pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Konsumen dapat dengan mudah membeli Honda Certified Used Car di diler resmi Honda mulai 22 Februari 2023.



Untuk mendapatkan sertifikasi, mobil bekas Honda yang dijual oleh diler telah melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh dan direkondisi dengan menggunakan suku cadang asli Honda oleh teknisi Honda yang terlatih.



Selain mendapatkan mobil bekas Honda berkualitas, konsumen yang membeli di Honda Certified Used Car juga akan mendapatkan perpanjangan garansi selama 1 tahun atau 20.000 km.

Selain itu, bagi konsumen yang sudah memiliki mobil Honda dan ingin menggantinya dengan mobil baru, konsumen dapat melakukan tukar tambah dengan menjual mobil bekasnya ke Honda Certified Used Car dan dapat membeli mobil Honda baru di diler resmi Honda.



Saat ini, konsumen dapat membeli mobil bekas Honda bersertifikasi di diler Honda PrimAuto di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.***