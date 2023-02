All New Ertiga Hybrid Jadi Andalan Suzuki di IIMS 2023, Efisien dan Ramah Lingkungan

SINAR HARAPAN - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memajang 10 kendaraan populer mereka di Indonesia salah satunya adalah All New Ertiga Hybrid, untuk menggoda pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.



4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra mengatakan bahwa sejak diluncurkan pada Juni 2022 lalu, All New Ertiga Hybrid sudah menjadi salah satu "tulang punggung" kendaraan Suzuki dengan membawa keunggulannya berupa teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).



"Hadirnya All New Ertiga Hybrid sebagai LMPV unggulan Suzuki yang mewakili kendaraan elektrifikasi dengan menggabungkan keunggulan di segi efisiensi serta segi kenyamanan yang berbiaya terjangkau bagi banyak pelanggan," kata Donny Saputra dalam keterangannya, Rabu



Donny melanjutkan, Suzuki senantiasa menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam berinovasi guna menghadirkan produk-produk berkualitas.

Tentu juga ramah lingkungan hingga dapat diterima oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan transportasi harian.



"Itu alasan kami mengedepankan, All New Ertiga Hybrid sebagai salah satu line up utama yang wajib kami pajang di pameran otomotif bergengsi seperti IIMS kali ini," ucap Donny Saputra.

Pihaknya mengaku bahwa dipamerkannya Suzuki Ertiga Hybrid sebagai kendaraan ramah lingkungan dari Suzuki dan juga sudah mengusung teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada mesin berkode K15B yang digunakan.



Donny menjelaskan bahwa teknologi SHVS akan dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dari mesin K15B melalui dua perangkat utama yang saling bekerjasama yaitu ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.



Tidak hanya fokus dalam memamerkan kendaraan, Suzuki juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendapatkan pengetahuan lebih melalui simulasi Eco-Driving.

Tujuannya sebagai wadah edukasi mengenai teknik berkendara secara aman dan lebih efisien agar menciptakan Eco-Behavior atau situasi peduli lingkungan melalui pilihan kendaraan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.



Pada tahun ini booth Suzki berlokasi di Hall A2, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara. Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, masih akan berlangsung hingga 26 Februari mendatang.***