NCT, NCT 127, NCT DREAM, NewJeans, Stray Kids, ENHYPEN, dan FIFTY FIFTY Menyapu World Albums Chart Billboard

SINAR HARAPAN - Dilansir dari Soompi, Billboard baru saja merilis World Albums Chart untuk pekan ini, yang berakhir di tanggal 21 Oktober 2023.

Album baru NCT, 'Fact Check', debut di No. 1 pada World Album Chart, sekaligus memasuki Billboard 200 dan memuncaki 3 tangga lagu Billboard lainnya.

Lagu 'Fact Check' sendiri memiliki genre dance dengan sentuhan Afrobeat.

Setelah 10 pekan berturut-turut menempati posisi No. 1, NewJeans dengan 'Get Up' turun ke No. 2 pada pekan ke-12 di World Album Chart.

Sementara itu di Billboard 200, 'Get Up' juga menjadi album girl group K-pop pertama sepanjang sejarah yang berhasil menempati Top 70 selama 12 pekan.

'Get Up' merupakan EP (Extended Play) kedua NewJeans, terdiri atas 6 lagu dengan perpaduan antara R&B, UK garage, drum and bass, Baltimore and Jersey club.

Album grup lengkap NCT 'Golden Age' tetap menempati No. 3 di pekan kedua mereka pada tangga lagu World Album.

Menyusul rilisnya NCT 2018 Empathy, NCT 2020 Resonance, dan NCT 2021 Universe, 'Golden Age' merupakan proyek dari NCT 2023.

Dengan kepindahan Shotaro dan Sungchan ke Riize, grup baru garapan SM, serta keluarnya Lucas, album NCT kali ini menampilkan ke-20 member NCT yang tersebar di NCT 127, NCT DREAM, dan WayV.

Stray Kids dengan full length album ketiga mereka, ★★★★★ (5-STAR), naik ke No. 4 pada pekan ke-19 mereka di tangga lagu tersebut.

Title track album ini, 'S-Class', langsung mendapatkan 12 juta views dan 1,3 juta likes di YouTube dalam waktu 24 jam setelah rilisnya.