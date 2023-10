Festival Film Wartawan Indonesia Tambah Kategori Genre Laga, Tandingkan 'Sri Asih' hingga 'Ashiap Man'

sinarharapan.co - FESTIVAL Film Wartawan Indonesia (FFWI) 2023 telah menambahkan kategori genre laga dalam proses penjurian tahun ini.

Lima film akan bersaing untuk memperebutkan gelar terbaik dan perdana dalam genre tersebut.

Film-film aksi, termasuk Ashiap Man, Hitmen, Sri Asih, The Big 4, dan Virgo and the Sparklings, telah masuk dalam daftar film unggulan yang diumumkan pada Jumat, 20 Oktober 2023.

“Hal ini menjadikan FFWI sebagai festival film pertama yang khusus menggelar kompetisi bagi film-film laga,” ungkap Tertiani ZB Simanjuntak, Direktur Penjurian.

Tertiani menambahkan, “Para juri telah menonton 10 film laga yang telah tayang selama periode penilaian, tetapi menilai dua di antaranya lebih sesuai untuk kategori film drama.”

Menurut Tertiani, pada tahun-tahun sebelumnya, genre laga tidak memiliki kategori tersendiri dalam kompetisi karena jumlah produksi film laga belum mencapai batas minimal yang diperlukan untuk penjurian, yaitu lima judul film untuk setiap genre.

“Kami mencatat kebangkitan film-film laga nasional selama setahun terakhir yang sangat memperhatikan kualitas produksi dengan beragam premise yang menarik. Kami berharap film-film pilihan juri ini dapat menambah khazanah tontonan bagi para pecinta film Indonesia,” ujarnya.

Dalam daftar unggulan genre film laga FFWI 2023, nama Anggy Umbara mendominasi dengan masuk dalam tiga kategori, yaitu Penulis Skenario Terbaik, Sutradara Terbaik, dan sebagai produser melalui kerja sama dengan Umbara Brothers dan MD yang mendapat nominasi sebagai Unggulan Film Terbaik.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri film-film karya kami Khanzab, genre horror, dan genre laga bersama Hitmen masuk nominasi pada berbagai kategori di FFWI bersama banyak film film keren lainnya,” ungkap sutradara yang memborong Sembilan Piala Gunungan dari FFWI tahun 2021 untuk Film Komedi berjudul “Sabar Ini Ujian”.***