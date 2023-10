Bersama Nagita Slavina, Prilly Latuconsina, Angga Yunanda, The Girl Fest Lanjut ke Bandung Tutup Roadshow 2023

sinarharapan.co - SETELAH sukses mengadakan The Girl Fest Jakarta dan melakukan Roadshow ke Surabaya, komunitas perempuan terbesar di Indonesia, Rahasia Gadis kembali berkolaborasi dengan Rans Entertainment.

Kolaborasi ini menyelenggarakan The Girl Fest Roadshow Bandung, yang diselenggarakan dengan dukungan dari Cessa dan didukung oleh Peau Jeune Beaute.

Festival yang diperuntukkan bagi perempuan ini akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 di Gastro Central, Bandung.

The Girl Fest Roadshow Bandung kali ini mengusung tema yang berbeda dari sebelumnya, yakni "Girls in Real Life are Creative," tema ini dipilih secara khusus untuk merayakan sisi kreatif dari perempuan muda Bandung, yang dikenal dengan kesenian, keterampilan, dan ekspresi diri yang mereka tampilkan secara maksimal.

“Kami sangat terinspirasi dari energi kreatif perempuan Bandung, setiap kami datang ke Bandung pasti selalu ada inovasi dan gebrakan baru dari anak muda. Karena itu, kami tergerak untuk membawa The Girl Fest Roadshow ke Bandung untuk memberikan wadah bagi perempuan muda untuk mengekspresikan diri mereka,” kata Adelle Tanuri, salah satu pendiri Rahasia Gadis.

Pengunjung The Girl Fest Roadshow Bandung akan dapat menikmati beragam aktivitas, seperti Beauty & Fashion Bazaar, JAJARANS Food Bazaar, Art Installation Area, Beauty Bar, Talkshow, sesi karaoke, serta penampilan musik live di panggung utama.

Saat ini The Girl Fest Roadshow Bandung sudah mengumumkan nama-nama besar yang akan memeriahkan acara di antara lain, Nagita Slavina, Chelsea Islan, Cut Mini, Sarah Sechan, Ine Febriyanti, Syifa Hadju, Prilly Latuconsina, Christie, OKAAY, Caitlin Halderman, Dira Sugandi, Dwi Sasono, Angga Yunanda dan masih banyak lagi.

Selain itu, dalam Beauty Bazaar-nya, The Girl Fest Roadshow Bandung juga menghadirkan sejumlah merek kecantikan lokal ternama, seperti Cessa, Peau Jeune Beaute, Rahasia Beauty, Dear Me Beauty, Rose All Day, EMINA, Rahasia Beauty, Somethinc, Summerscent, Azarine, Y.O.U, Dew It, Dermies by Erha, dan Naturally Speaking by Erha, serta berbagai merek kecantikan lainnya yang menawarkan produk-produk terbaik mereka.

The Girl Fest Roadshow Bandung didukung oleh sponsor utama, yakni Cessa dan Peau Jeune Beaute, serta sponsor lainnya, termasuk Indomilk, Chitato Lite, MS Glow, dan Sentral Cargo.

The Girl Fest Bandung ini akan menjadi penutup dari perjalanan Roadshow The Girl Fest tahun 2023.

Bagi yang tertarik untuk menghadiri acara ini, tiket The Girl Fest Roadshow Bandung tersedia dalam beberapa kategori dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000.

